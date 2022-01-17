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    首頁　>　社會

    驚險畫面曝光！ 2警逮天道盟餘黨遭衝撞受傷送醫

    賴姓男子見警方到場，開車前後衝撞，霧峰分局偵查隊張姓小隊長爬進駕駛座想搶鑰匙，過程相當驚險。（記者陳建志翻攝）

    賴姓男子見警方到場，開車前後衝撞，霧峰分局偵查隊張姓小隊長爬進駕駛座想搶鑰匙，過程相當驚險。（記者陳建志翻攝）

    2022/01/17 20:48

    ［記者陳建志／台中報導］台中市警局霧峰分局日前偵辦天道盟分會犯罪組織共17名成員，在本月5日執行檢肅共到案16名，尚有一名賴姓共犯在逃，霧峰分局專案小組16日發現他出現在彰化縣大村鄉前往埋伏，見賴嫌欲駕車離去時，驅車上前攔阻並表明身分，沒想到賴男加速前後衝撞，逮捕過程中，造成張姓小隊長擦挫傷及唐姓偵查佐手部骨裂送醫，所幸無大礙，賴男訊問後依組織犯罪防制條例及妨礙公務罪嫌移送地檢署偵辦。

    台中市警局霧峰分局本月5日偵辦天道盟分會犯罪組織，當天共逮捕16名黨羽，不過一名賴姓同夥（24歲）逃逸，警方沒有放棄持續追蹤，16日發現他出現在彰化縣大村鄉，立刻持台中地檢署核發的拘票前往抓人。

    員警到場時不敢冒然逮人，先在一旁埋伏，見賴男出現準備駕車離開，立刻上前大喊「警察」，並上前想把坐在駕駛座的賴男拉下車，沒想到賴男不準備停車，卻踩油門前後衝撞，員警除一方面用偵防車擋住去路，張姓小隊長和唐姓偵查佐等人並爬進駕駛座想搶下鑰匙，最後將賴男拉下車壓制在地上手銬、腳鐐，過程相當驚險。

    賴男經偵訊後，依組織犯罪防制條例及妨礙公務罪嫌移送地檢署偵辦，張姓小隊長在逮人的過程手部擦挫傷，唐姓偵查佐則是手部骨裂送醫，所幸傷勢無大礙，台中市政府警察局局長蔡蒼柏對於2人維護治安的英勇表現給予嘉勉及慰問。

    賴姓嫌犯被員警壓制在地，並上手銬、腳鐐。（記者陳建志翻攝）

    賴姓嫌犯被員警壓制在地，並上手銬、腳鐐。（記者陳建志翻攝）

    賴姓嫌犯被員警壓制在地，並上手銬、腳鐐。（記者陳建志翻攝）

    賴姓嫌犯被員警壓制在地，並上手銬、腳鐐。（記者陳建志翻攝）

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