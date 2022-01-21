張斗輝升最高檢主任續代常次 法務部3司長異動

法務部常務次長張斗輝將升任最高檢主任，繼續代理常次。（資料照）

2022/01/21 17:47

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部常務次長張斗輝以檢察官借調行政職期滿6年，將升任最高檢察署主任，並續代常務次長一職到5月。高檢署主任王文德接任綜合規劃司司長，法制司司長毛有增與保護司司長黃玉垣則互調職位，過年前完成交接。

張斗輝擔任司法行政職滿6年，依規定須歸建檢察體系，層峰考量他曾當過台南高分檢檢察長，擔任常次任內反毒有功，特別拔擢他出任最高檢主任。

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而張斗輝目前兼任物價「物價聯合稽查小組」召集人，目前如火如荼運作中，不宜陣前換將，故層峰將請他以最高檢主任一職續代常次，直到5月年度檢察長異動時再完成交棒。

綜合規劃司司長林麗瑩，負責推動司改國是會議決議事項等業務績效卓著，調升高等檢署主任檢察官。層峰考量其在法務部負責司改業務，對於司法實務充分瞭解，也多次代表法務部參加釋憲會議，本身亦是留德法學博士候選人，學養俱優，具有完備憲法涵養及專業論述能力，故將借重其豐富學、經歷，以新職調最高檢察署訴訟組辦事，將來協助擔綱憲法訴訟蒞庭的重責大任。

林麗瑩留下的綜合規劃司司長一職，將由王文德接任。王文德曾擔任綜合規劃司副司長，熟稔該司業務，將能無縫接軌，繼續推動該司業務順利進行。

保護司司長黃玉垣，協助推動犯罪被害人保護法的修法作業及落實司法保護專業化等政策，成效頗佳，層峰審酌他具有極佳外語能力，過去曾擔任法制司副司長，將調任為法制司司長，帶領同仁籌辦兩公約第三次國家報告。

法制司司長毛有增，擔任司長期間做事沈穩，態度嚴謹，穩健推動法制司業務，成為法務部最佳法制幕僚，提供法務部所屬各單位、機關法制建議。層峰為增加其歷練不同職位的機會，以培養檢察領導人才，將與黃玉垣互換，調任保護司司長。

張斗輝將於28日完成歸建及續代，其餘3名司長職務異動則於過年前完成報到、交接。

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