調查局強化偵處中共竊科技機密 地檢署增補215人

法務部長蔡清祥勉勵同仁今年繼續改變創新，以人民福祉為依歸。（記者吳政峰攝）

2022/01/19 22:51

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部19日對外說明「110年績效與111年規劃」，所屬機關調查局指出，將強化偵處中共竊取我國高科技業者的營業祕密與挖角，人事處則表示今年將增補215人至一審檢察機關服務，增加辦案能量。

調查局指出，自從「營業秘密法」2013年2月1日刑責化迄今，調查局偵辦移送違反營業秘密法案件共計161案，其中62案是將國內企業之營業秘密，不法竊至境外地區使用，而62案中又有高達59案為竊至中國使用，受害廠商遍及半導體、IC設計等高科技及石化、機電等傳統產業。

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調查局表示，中共竊取營業秘密案件，自2020年8月10日起迄今計偵辦25案、移送20案、起訴6案；中企人才挖角案件自2020年12月1日起迄今計偵辦20案、移送19案，起訴4案、緩起訴2案、判刑1案。

調查局強調，為有效執行杜絕科技人才遭挖角、保護戰略性產業、完善國安防護網的政策方向，已成立專案針對中共竊取高科技產業營業秘密及中企人才挖角案件進行偵處，並繼續強化與產業界聯繫合作，以有效嚇阻不法行為，維持產業競爭優勢。

人事處指出，檢察機關將於接下來的四年獲補600人，為史上之最，宣示完善偵查體系及打擊犯罪的決心。今年先撥215人至地檢署服務，增加基層辦案能量。此外，法務部與行政院溝通協調後，獲首肯增加759名預算員額。

人事處解釋，針對近期社會矚目刑事案件，法務部主動檢討精神障礙犯罪者的監護處分法制修訂及執行處遇，使監護處分達成「醫療」及「保護」的雙重目的，並規劃結合各部會資源，注入專業醫療及引入保護監督，因此，獲行政院支持並核增6人。

為保障少年收容人受教權及提供良好學習環境，自去年8月1日起，把少年輔育院改制少年矯正學校，並獲增123人，強化少矯校輔導功能。另為發展並建立矯正機關具成效的輔導處遇模式，以達協助收容人復歸社會及預防再犯的矯治目標，獲增試辦人力30人。法醫研究所編制表增加助理研究員編制員額，放寬標準，必要時得以醫事人員進用。

去年律師及檢察事務官申請參加檢察官公開遴選作業，經核定錄取13人（律師轉任3人、檢事官轉任10人），於去年8月31日參加檢察官職前研習（研習期間52週），研習期滿成績及格者，經檢察官人事審議委員會審議派任，預定今年8月31日至各地檢署任職。今年將繼續辦理律師申請參加檢察官公開遴選作業，公告需用名額為15名。

調法務部辦事檢察官林彥均說明檢察司今年的工作事項。（記者吳政峰攝）

調法務部辦事檢察官戎婕說明我國近年來的國際與兩岸司法交流。（記者吳政峰攝）

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