重懲酒駕！法務部：致死若具殺人不確定故意 依殺人罪追訴

法務部說，對於酒駕肇事致人於死，若認具殺人的不確定故意，以殺人罪追訴，捍衛民眾公共安全。示意圖。（資料照）

2022/01/20 23:51

〔記者楊國文／台北報導〕國內不斷發生酒駕致死案，國人對酒駕深惡痛絕，立法院近日排審刑法酒駕修法，朝野立委都提出提高刑責等要求，法務部今天（20日）說，持續對酒駕強力執法，重懲酒駕犯行，對於酒駕肇事致人於死，若認具殺人的不確定故意，則以殺人罪追訴，捍衛民眾公共安全。

對於立委近日提出刑法第185條之3的修法草案，法務部今天指出，有關初犯刑責、再犯年限及刑責、沒收酒駕車輛的處罰、及共乘者的處罰等修法草案，法務部也將提出相關適切的法制建議，例如對於初犯酒駕者，建議可將徒刑及罰金朝向均提高為「3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金」的方向研議。

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此外，對於再犯年限及刑責，法務部建議修正為10年內及加重刑責，增訂得併科100萬元至300萬元不等的罰金等，將於立法院司法及法制委員會審議時充分說明，期許經由各界集思廣益，終結酒駕惡行。

法務部說，對於酒駕行徑，一向秉持嚴懲重罰的態度，除了在2019年提出最嚴厲處罰的修法草案外，並不斷採取強力執法的手段，以全力遏阻因酒駕而造成無辜民眾家破人亡的慘劇發生，尤其，檢察機關對於惡性重大，有酒駕肇事致人於死者，若認具有殺人的不確定故意，亦以殺人罪責訴追，始終以嚴正執法，捍衛民眾公共安全。

今年1月6日行政院長蘇貞昌特別於行政院會再度重申政府嚴懲酒駕、強力執法的決心，法務部長蔡清祥當天即責令所屬檢察、矯正、行政執行等機關，積極採取各項具體防制措施，包括依法嚴審易科罰金及嚴審假釋、強力執行裁罰、幫助戒除酒癮等刑事政策，截至今（200）日為止，已有具體防制酒駕成效，包括各地檢察署不准易科罰金而發監執行人數共計166人；嚴審酒駕入監者假釋，各監所不予許可假釋共76件，駁回率逾七成，促使酒駕入監者完成矯治。

另外，強力執行酒駕裁罰，共強制執行2251件，共4373萬6134元；在幫助戒除酒癮方面，各地檢方諭知緩起訴處分附命戒除酒癮治療共93件；本週因酒駕判刑而被撤銷緩起訴處分者共4件。

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