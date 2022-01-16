嚴懲酒駕大執法兩周 67名酒駕犯不准易科罰金發監執行

圖為酒駕案現場資料畫面。（資料照）

2022/01/16 15:43

〔記者錢利忠／台北報導〕政府為了嚴懲酒駕，重新檢討酒駕易科罰金規定，取消三振條款（酒駕第三次才入監），改為個案從嚴審核；法務部公布，近兩周以來，各地檢署針對不准易科罰金，諭知發監執行的酒駕被告，共計67人；另外，13個執行分署同步執行酒駕罰鍰，近兩週已執行2095案，全部繳清、分期付款、已查扣財產等有效執行的金額逾3500萬元。

法務部指出，從今年1月6日開始至1月14日止，法務部所屬檢察、矯正、行政執行等機關，分別針對酒駕案件採取各項具體作為，對於酒駕案件一律從速、從重追訴，若法院判決量刑過輕，公訴檢察官將提上訴，具體求處重刑。

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另外，酒駕案件如經法院判決有罪確定者，縱使可易科罰金，執行檢察官將考量其犯行，對公共安全之法律秩序造成危害重大，從嚴審核，除有特殊情形外，參照刑法第41條「但易科罰金難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限。」規定，不准易科罰金。

法務部統計，自今年1月6日起至1月14日止，各地檢署從嚴審核，不准易科罰金並已發監執行的酒駕被告，共計67人。而全國13個執行分署也同步執行酒駕罰鍰案件，擴大宣示政府嚴正執法的決心。近兩週已執行2095案，有效執行金額已逾3500萬元，讓酒駕者付出代價，沒有僥倖。

針對幫助戒除酒癮的措施，法務部指出，對於酒駕被告經醫療評估適合戒癮治療時，偵查檢察官將審酌個案情節，若認適合為緩起訴處分時，將命被告完成戒癮治療及遵守預防再犯的必要命令，被告如違背應履行的事項，未按期完成戒癮治療或於緩起訴期間再犯，偵查檢察官審酌後將撤銷緩起訴處分、訴追並向法院求處重刑，絕不寬貸。

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