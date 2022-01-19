酒駕犯至殯儀館清潔 衛福部司長：嫌惡治療有其極限

立法院司法法制委員會今排審攸關酒駕刑責加重的「刑法部分條文修正草案」。（記者謝君臨攝）

2022/01/19 11:57

〔記者謝君臨／台北報導〕為嚇阻酒駕，高雄市政府民政局與地檢署配合，讓酒駕有罪判決或緩起訴者至殯儀館易服勞役。對於此一「嫌惡治療」，衛福部心理及口腔健康司司長諶立中今於立法院備詢時坦言，這在行為治療上雖有一定效果，但有其極限，另一部分是「癮」的層次，減少酒癮或正本清源，也是必須處理的角度。

立法院司法法制委員會今排審攸關酒駕刑責加重的「刑法部分條文修正草案」，邀請法務部次長蔡碧仲、交通部次長陳彥伯、諶立中等官員列席。

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對於高市府要求酒駕犯至殯儀館清潔冰櫃，民進黨立委劉世芳質詢時詢問，這部分有無合乎法規？陳彥伯說，酒駕處理分兩塊，行政罰與刑事罰，媒體所見的是刑事罰易服勞役的部分，至於行政罰也沒問題，在道路交通管理處罰條例第35條中，有道路交通安全講習的規定，有些殯儀館願意配合，可以到那去上課。

陳彥伯表示，依據道交條例規定，酒駕或酒駕再犯都要接受道安講習，分為酒駕違規班與酒駕再犯班，時間一至兩天，再犯班就會有類似這次高雄地檢署要酒駕犯至殯儀館清潔的課程，有一堂課要到指定處所教育，有到殯儀館、安養院、創世基金會，要去接洽看對方是否同意，並尊重家屬意願，去是以上課為主。

陳彥伯說，透過讓酒駕者到指定處所，例如看到車禍事故的植物人等，達到一定程度的威嚇效果，若有酒駕行為有可能是下一個，實務上這樣做沒問題。

不過，諶立中指出，透過負面、不喜歡的行為叫他去做，這樣的「嫌惡治療」在行為治療上雖有一定效果，但酒駕需考慮兩個層次，一是行為層次，例如關、保安處分，雖有一定效果，但也有其極限，關越久越好？沒有一定關係存在；另一是「癮」的層次，減少酒癮或正本清源，也是必須的角度。

蔡碧仲說，只要政策是對的、老百姓希望我們做的事，一定要雷厲風行，要落實它，高雄地檢署的做法是依據法律；至於戒癮治療部分，包括酒癮、毒癮，衛福部有一定的經費，建議未來129個醫療院所，衛福部可以鼓勵，當檢察官有執行戒癮治療需求，能做一個平台配合。

蔡碧仲強調，你再怎麼關他，他就是有酒癮，看到酒不喝會「挫」，透過戒癮治療，且他願意配合，才有效果。

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