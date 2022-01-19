酒後騎車撞上2羊摔車骨折 酒測值僅0.23不起訴

桃園市古姓男子酒後騎車撞上衝出路上的山羊，挨撞的黑山羊受傷倒臥路邊。（記者余瑞仁翻攝）

2022/01/19 12:59

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市43歲古姓男子酒後騎機車返家途中，不料1黑1白2隻羊突然衝到馬路上，古難以閃避撞上2隻羊、摔車倒地骨折，警方處理時對他實施酒測，呼氣酒測值為每公升0.2毫克，被依公共危險送辦；但檢察官調查後認為，古男酒測為0.23，沒做平衡測試，且又因羊隻突然衝到上中才出車禍，難認是因喝酒而不能安全駕駛，偵結以不起訴處分。

檢警調查，古男於去年9月16日晚間喝了2瓶啤酒後，自認「沒喝很多」而騎機車返家，行經觀音區台66線東向9.5公里處時，路旁突然竄出1黑1白的2隻山羊，加上當時天色昏暗，古男反應不及迎面撞上，當場人車倒地、安全帽也噴飛，挨撞的2隻羊也負傷倒臥路邊及分隔島旁。

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警方獲報到場處理時，對古男實施酒測，測出呼氣酒精濃度為每公升0.23毫克，儘管酒測值屬違規行政罰，但因古男肇事而依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

檢方調查時，古男稱當時因為認為自己喝得不多，慢慢騎不會有事，豈料撞上貿然衝到路上的2隻羊；檢察官查出，古男酒測值未達0.25的公共危險程度，難認已達不能安全駕駛程度，且古當時因手掌、腳趾多處骨折，臉部有撕裂傷而送醫，警方因此沒對他做平衡、直線測試。

檢察官認為，古男是否因酒精影響而達「不能安全駕駛」程度仍有疑慮，且據現場照片可見，古當時是因羊隻突然衝出而發生車禍，缺乏其他證據可證明車禍原因和酒駕行為有因果關係，因此對古男以不起訴處分。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

受傷的白山羊倒臥在分隔島旁。（記者余瑞仁翻攝）

古男騎乘的機車倒地、安全帽噴飛，人也摔成骨折。（記者余瑞仁翻攝）

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