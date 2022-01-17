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    首頁　>　社會

    我們不是和解了？小擦撞被控肇逃 台中男到案好委屈

    警方調閱路口監視器，確認蕭姓男子騎乘的機車車牌。（記者許國楨翻攝）

    警方調閱路口監視器，確認蕭姓男子騎乘的機車車牌。（記者許國楨翻攝）

    2022/01/17 12:26

    〔記者許國楨／台中報導〕宋姓、蕭姓騎士去年底在中市北屯區一處路口發生小擦撞，蕭姓騎士疑認為事態輕微逕行離開現場，但宋男不這麼認為報案處理並指控肇逃，警方事後過濾路口監視器循線找到蕭男通知到案，他滿腹委屈說，當下以為雙方已和解才離開，沒想到卻被反咬，警方則機會教育，交通事故還是通知警方到場，以免衍生不必要爭議。

    台中市第五分局交通分隊警員王御蒲，去年12月23日獲報處理崇德二路與松和街口的交通事故，宋姓男子報案說，當時騎車行經該路口時與另輛機車碰撞，「因被撞當下有用腳撐住地面未摔倒在地，但有膝部挫傷，且雙方車輛均未倒地」，所以對方疑認事態輕微，未經其同意便離開現場，也未留下任何聯絡資料。

    王員聽完宋男陳述後陪同現場查看，但未發現有拍攝到碰撞位置的監視器，難以查找當時事發涉案車輛，但王員本於實事求證精神多次前往現場查訪，終於查出宋男在車禍發生前後行經該處的機車，確認蕭姓男子騎乘的機車車牌，並在本月8日通知蕭男到交通分隊警詢。

    蕭男激動表示，當時雙方碰撞後，有一起牽車到路旁並互相詢問是否受傷，因宋男表示沒有受傷且車損無大礙，所以雙方同意自行處理不需報警後才離開，並委屈表示沒想到宋男會同意自己離開之後反咬肇逃；王員則安撫蕭男情緒，以專業中立的觀點向蕭男說明相關權利，並宣導報案程序的重要，避免各說各話的情形，也可免於不必要的訴訟程序。

    全案訊後仍依肇事逃逸罪嫌函送偵辦；第五分局分局長林沐弘表示，春節假期即將到來，國人出遊、聚餐或送禮用路機會增加，如不慎發生交通事故，務必撥打110報案處理由警方來協助，避免造成困擾。

    蕭男機車有擦撞痕跡。（記者許國楨翻攝）

    蕭男機車有擦撞痕跡。（記者許國楨翻攝）

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