困頓少婦抱嬰寒風夜行 暖警安置還充當奶爸餵嬰

台南市警四分局安平派出所長楊博超充當臨時奶爸哺餵嬰兒。（圖：南市警四分局提供）

2021/11/17 10:36

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第四分局安平派出所警員於近日晚間巡邏時，因東北季風增強、氣溫驟降，接獲民眾通報安平路上有1婦女拖行李、抱著嬰兒似需要協助。員警前往了解抱嬰少婦確有難處，即帶少婦母子回派出所安置，所長楊博超更掏腰包讓少婦飽腹1餐、還充當臨時奶爸抱嬰兒餵奶。

安平派出所警員蔡汶萍到場詢問當事人有什麼狀況？少婦透露是15日晚間回家後，因身無分文且與妹妹發生一些事情，不適合繼續住在妹妹家裡，才獨自走到安平路。蔡員瞭解後先將少婦帶返派出所暫時安置。

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安平所長楊博超在所內得知後，即指示備勤警員張銘鑫啟動婦幼關懷機制、通報社工緊急安置，並先自掏腰包協助少婦飽腹1餐，並加購尿布、奶粉等物資，讓少婦也能安撫襁褓中的幼子，楊博超惻隱之心油然而生，當起臨時奶爸、抱起嬰兒幫忙餵奶，讓少婦能先休息一下。

據少婦告訴員警，疫情期間工作難找，且雙親過世，近日也準備與丈夫離婚，因此寄住在妹妹家，但最近又與妹妹發生一些事情，不方便續住妹妹處所，因身無分文、亦無居所，於是在民宅前遊蕩，所幸員警及時幫助她。

社工到場後，馬上找到安置旅店，楊博超仍不放心，遂與同仁將少婦母子護送到旅店。期間因少婦頭痛，楊博超與員警更是幫人幫到底，到附近藥局協助採購藥品急用。少婦也對警方能在素昧平生下，給予即時又到位的協助滿心感謝。四分局長甘炎民肯定安平所楊所長與員警以同理心關懷協助民眾，可作為同仁表率，也提醒員警同仁助人行善的重要性。

員警自掏腰包購買奶粉等生活物資。（圖：南市警四分局提供）

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