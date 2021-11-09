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    叫號碼無人應！台中女子昏倒郵局脈搏微弱 嚇壞眾人攔警求助

    員警發現李女癱軟在座位上。（記者許國楨翻攝）

    員警發現李女癱軟在座位上。（記者許國楨翻攝）

    2021/11/09 09:47

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女子上週五到郵局洽公，叫號碼時卻無回應，驚見她意識不清癱軟在座位上，嚇得行員與民眾趕緊通報警消，此時正在郵局外處理交通事故的員警得知，立即三步併兩步衝入察看，按壓虎口痛覺測試未果先讓她平躺地上，救護人員也同步趕到緊急送醫，所幸經救治無大礙，虛驚一場。

    台中市第一分局公益派出所員警甘紹甫、許祐瑄，當天下午在公益路上的郵局前處理交通事故，突有一位民眾急忙跑向警方說：「快點，快點，裡面有人昏倒了。」員警立即進入郵局內，發現33歲李姓女子意識不清癱軟在座位上，隨即聯繫119。

    經了解，當時李女在郵局等著辦理儲匯業務，一旁民眾起先以為她在座位上休息小睡，當叫號號碼輪到時卻發現毫無反應，怎麼叫都叫不醒，才趕緊告知行員通報警消，甘員見李女眼神緊閉嘗試喚醒：「小姐小姐！妳還好嗎？」，同時痛覺測試按壓左手虎口，但李女仍然呈現昏迷，無法回應任何問題。

    甘員見李女身體不斷往下傾倒唯恐重心不穩跌落受傷，便合力將李女扶至地板躺平，許員也持續聯絡李女親友，在警消合力下李女及時被送往醫院救治，事後李女家人致電派出所，表示李女已平安並無大礙，幸好有警方及熱心民眾協助，並對於警方積極為民服務致謝肯定。

    許員表示，頭一次遇到這樣的情況，當下有些緊張，幸好對方平安，而在工作範圍內能夠協助到需要幫忙的民眾，一句謝謝一切就值得了；警方則呼籲民眾，近日天氣多變化，如身體不適切勿勉強，情狀危急時撥打「119」請救護車前往救護，或可尋求警方協助，避免發生憾事。

    員警對李女按壓虎口痛覺測試。（記者許國楨翻攝）

    員警對李女按壓虎口痛覺測試。（記者許國楨翻攝）

    員警合力將李女扶至地板躺平，救護人員同時趕抵。（記者許國楨翻攝）

    員警合力將李女扶至地板躺平，救護人員同時趕抵。（記者許國楨翻攝）

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