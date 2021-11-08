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    清寒媽每次都夾一點菜卻叫3碗飯！老闆得知原因一舉動暖翻網

    一名自助餐老闆在臉書PO出單親媽媽的故事，感動網友。自助餐示意圖。（資料照）

    一名自助餐老闆在臉書PO出單親媽媽的故事，感動網友。自助餐示意圖。（資料照）

    2021/11/08 21:34

    〔即時新聞／綜合報導〕一名自助餐老闆在臉書PO文，表示有名年輕媽媽每次來他店裡都只夾一點菜、三碗飯，從來不夾肉，每餐都控制在50元左右，當天她突然湊不出錢，老闆才知道她是有兩個小孩的單親媽媽，且家庭經濟有困難。老闆於是告訴她可以領愛心餐，卻被婉拒，只好幫她夾滿了三人份的菜和肉，並只收三碗飯的錢，讓單親媽媽眼眶不禁泛紅。文章PO出後，讓不少網友感動。

    老闆在臉書「爆系故事館」PO文表示，這名年約30歲的媽媽來買便當時正值人多，媽媽從皮包努力翻找零錢，還不斷跟他和客人說不好意思。老闆指出，這名媽媽讓他很有印象，因為她總是要點三碗飯，但是菜都只夾一點點，也從不夾肉，將每餐金額控制在50元左右。

    老闆說，結果當天媽媽湊不出錢，他才得知她是一位單親媽媽，獨自撫養兩個小孩，因為工作薪資不高，加上前陣子疫情關係在家顧小孩，導致一陣子沒收入。老闆說，每次買來的三碗飯，是媽媽和小孩一人一碗，然後配著不到30元的菜吃。

    老闆也說，得知狀況後，他就告訴單親媽媽，可以免費拿愛心餐，不過她卻堅持不要，老闆只好表示，要只收她三碗飯的錢，讓她多夾些菜和肉，顧及小孩發育所需要的營養，媽媽這才答應，不過又不好意思夾太多。最後，老闆只好自己幫她裝滿三個人的菜量，讓媽媽連聲感謝，且眼眶泛紅。

    文章PO出後，不少被感動的網友留言表示：「好人一生平安」、「眼眶泛淚」、「謝謝老闆的善心，好人一生平安」、「感謝有你」、「台灣最美的風景」、「好心會有好報」。

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