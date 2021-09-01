機上收陌生阿姨暖心紅包 陳彥博苦尋13年激動：找到人了！

極地超馬好手陳彥博。（擷取自陳彥博臉書）

2021/09/01 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕極地超馬好手陳彥博今日在臉書分享一段溫馨小故事。陳表示，2008年他首次自己出國，前往英國轉機去挪威訓練，帶著少量現金就熱血出發的他，在機上與鄰座阿姨聊起天，最後阿姨竟然拿出一個紅包給他鼓勵：「希望你收下來，我繼續當你的啦啦隊喔」。結果在訓練完回台灣，他不慎遺失阿姨的聯絡方式。他長年一直將此事惦記在心裡，也尋找這位阿姨，眨眼13年過去，如今突然透過旁人牽線再度找到這位阿姨，讓陳彥博在2人通電話時興奮地大叫起來，也準備好下次要去找這位阿姨碰面。

陳彥博今日在臉書PO文表示，當時他前往挪威訓練，沒帶信用卡，只帶著存很久才存到的500美金，就憑藉一股熱血，買了機票就衝去挪威訓練。當時是他第一次自己出國，他在前往英國轉機時興奮地一直看著窗外，一會兒，一位要去英國探訪女兒的鄰座阿姨和他攀談，兩人聊得相當愉快，得知陳彥博純憑熱血投入沒有獎金的比賽，阿姨似乎有些被打動。

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過一會兒，阿姨突然拿出一個紅包要給陳彥博，嚇得他不知所措，就當他婉拒阿姨好意時，阿姨誠懇的扶著他的手表示：「你未來要加油，阿姨能做的也不多，希望你收下來，我繼續當你的啦啦隊喔」。

陳彥博表示，其實突然收到陌生人紅包，他非常不好意思，但阿姨非常溫暖，拒絕長輩的心意也失禮，於是他收下紅包及寫有阿姨名字、電話的紙條。下機後，他和阿姨一起出境後，就道別離開。後來心中暖暖地、一直記得這件事情。

沒想到，就在訓練結束返台後，陳彥博竟不慎將紙條弄丟，長年來，他在心中一直惦記此事，並不斷尋找這位阿姨，甚至遇到「超級任務」的主持人阿亮（卜學亮），還笑問他能不能幫忙找人，但13年過去，這位阿姨還是音訊全無。

不過，就在近日一次訓練前，陳彥博的小幫手突然問他，是不是有一位阿姨曾一起和他搭機去英國？陳彥博急忙了解，才知道小幫手姑姑在台中開的米糕店，掛有一張他和老闆娘的合照，一位「吳阿姨」用餐時，突然指著照片稱「記得這位年輕人」，當時老闆娘立刻打電話給小幫手，但陳卻在訓練，錯過電話。昨（31）日吳阿姨又去吃了一次米糕，並留下電話，老闆娘也馬上將電話傳給了陳彥博。

陳彥博透露，撥打電話前，他心情非常緊張，「像是要見到初戀一樣」。電話接通後，他也興奮的大叫「天啊！吳阿姨！我是彥博！」陳彥博說，整整13年，沒想到阿姨一直惦記著他，他們也約好，下次等陳去高雄訓練前，要下去台中和阿姨碰面。

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