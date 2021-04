暖心！不捨病患因疫情遭隔離孤單 護理師發明「暖手神器」

2021/04/15 16:51

〔即時新聞/綜合報導〕白衣天使人暖心善。日前1名巴西護理師因不捨重症患者得武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)遭隔離,可能最後將獨自1人在醫院走完人生,於是靈機一動將橡膠手套內灌滿溫水,包覆住病人的手,希望能讓患者感受到像是家人在身旁握住他們的手。照片曝光後,引發網友大讚護理師的暖心。

綜合外媒報導,疫情仍在全球蔓延,其中巴西累積確診人數排名全球第三,高達1367萬人,當地的醫療體系近乎崩潰。但日前傳出1名巴西護理師阿菈烏霍(Semei Araújo Cunha)即使在忙碌緊張的時刻,仍希望患者能得到心靈上的慰藉。

請繼續往下閱讀...

阿菈烏霍負責照顧因感染武漢肺炎而被隔離的重症患者,但在這段工作期間,她發現因疫情沒有消停緩和的跡象,許多重症患者還在隔離時,連家人都還未見到就離世了。

她看了心生不忍,便想出1個方法,就是將2個醫療手套裝滿溫水,上下包覆住病患的手,除了能讓他們溫暖雙手,也希望能給予他們安慰,「給予患者舒適、關懷和親切,光靠專業是不夠的,更要成為1名具同情心的人」。

「武漢肺炎專區」請點此,更多相關訊息,帶您第一手掌握。

‘The hand of God’ — nurses trying to comfort isolated patients in a Brazilian Covid isolation ward. Two disposable gloves tied, full of hot water, simulating impossible human contact. Salute to the front liners and a stark reminder of the grim situation our world is in! #MaskUp pic.twitter.com/HgVFwOtg2f