暖心！不捨病患因疫情遭隔離孤單 護理師發明「暖手神器」

巴西護理師因不捨重症患者得武漢肺炎遭隔離，可能最後將獨自1人在醫院走完人生，將橡膠手套內灌滿溫水，包覆住病人的手，希望能讓患者感受到像是家人在身旁握住他們的手。（圖翻攝自twitter）

2021/04/15 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕白衣天使人暖心善。日前1名巴西護理師因不捨重症患者得武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）遭隔離，可能最後將獨自1人在醫院走完人生，於是靈機一動將橡膠手套內灌滿溫水，包覆住病人的手，希望能讓患者感受到像是家人在身旁握住他們的手。照片曝光後，引發網友大讚護理師的暖心。

綜合外媒報導，疫情仍在全球蔓延，其中巴西累積確診人數排名全球第三，高達1367萬人，當地的醫療體系近乎崩潰。但日前傳出1名巴西護理師阿菈烏霍（Semei Araújo Cunha）即使在忙碌緊張的時刻，仍希望患者能得到心靈上的慰藉。

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阿菈烏霍負責照顧因感染武漢肺炎而被隔離的重症患者，但在這段工作期間，她發現因疫情沒有消停緩和的跡象，許多重症患者還在隔離時，連家人都還未見到就離世了。

她看了心生不忍，便想出1個方法，就是將2個醫療手套裝滿溫水，上下包覆住病患的手，除了能讓他們溫暖雙手，也希望能給予他們安慰，「給予患者舒適、關懷和親切，光靠專業是不夠的，更要成為1名具同情心的人」。

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‘The hand of God’ — nurses trying to comfort isolated patients in a Brazilian Covid isolation ward. Two disposable gloves tied, full of hot water, simulating impossible human contact. Salute to the front liners and a stark reminder of the grim situation our world is in! #MaskUp pic.twitter.com/HgVFwOtg2f — Sadiq ‘Sameer’ Bhat （@sadiquiz） April 8, 2021

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