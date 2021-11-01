老翁外出買菜迷途90公里 家屬報案忙中有錯反倒迅速尋獲

郭宗鑫（左）為迷途康男擦藥。（圖：讀者提供）

2021/11/01 10:22

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市鳳山區77歲康姓男子10月26日上午騎機車外出買菜，遲遲未歸，心急家屬忙中有錯越區跑到仁武分局鳥松分駐所報案，警方仍通報緊急協尋，經定位手環查出康男竟遠在90公里外桃源區，適逢鳥松所長郭宗鑫在旗山區休假，跟隨定位找到走失康男，結束虛驚。

罹患失智症的康男當天上午9時出門，騎機車到鳳山工協市場買菜，直到下午1時許仍未返家，家屬急著找派出所報案，他們原本應到鳳山分局報案，卻跑到離家最近的鳥松分駐所，但警方仍通報緊急協尋。

請繼續往下閱讀...

幸好康男有配戴定位手環，不過家屬從手機查看位置，顯示地點為相隔90公里的桃源區，且位置不斷移動，顯示老翁可能仍騎著機車四處遊蕩。

郭宗鑫當天輪休至旗山區休假，透過群組得知康男位置顯示在旗山區旗甲路段，離他活動處很近，立即前往查看，郭從家屬通報老翁當時穿著及騎交通工具，順利將老翁攔下，發現他迷途期間曾跌倒致腿部有輕微擦傷，經擦藥處理並通知同仁駕駛警車與家屬一同前來將他載回。康男女兒見到父親平安無恙，且對於警方受理報案後2小時內即尋獲，頻頻向員警道謝。

郭宗鑫雖然休假，仍積極尋獲走失老人。（圖：讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法