為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    老翁外出買菜迷途90公里 家屬報案忙中有錯反倒迅速尋獲

    郭宗鑫（左）為迷途康男擦藥。（圖：讀者提供）

    郭宗鑫（左）為迷途康男擦藥。（圖：讀者提供）

    2021/11/01 10:22

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市鳳山區77歲康姓男子10月26日上午騎機車外出買菜，遲遲未歸，心急家屬忙中有錯越區跑到仁武分局鳥松分駐所報案，警方仍通報緊急協尋，經定位手環查出康男竟遠在90公里外桃源區，適逢鳥松所長郭宗鑫在旗山區休假，跟隨定位找到走失康男，結束虛驚。

    罹患失智症的康男當天上午9時出門，騎機車到鳳山工協市場買菜，直到下午1時許仍未返家，家屬急著找派出所報案，他們原本應到鳳山分局報案，卻跑到離家最近的鳥松分駐所，但警方仍通報緊急協尋。

    幸好康男有配戴定位手環，不過家屬從手機查看位置，顯示地點為相隔90公里的桃源區，且位置不斷移動，顯示老翁可能仍騎著機車四處遊蕩。

    郭宗鑫當天輪休至旗山區休假，透過群組得知康男位置顯示在旗山區旗甲路段，離他活動處很近，立即前往查看，郭從家屬通報老翁當時穿著及騎交通工具，順利將老翁攔下，發現他迷途期間曾跌倒致腿部有輕微擦傷，經擦藥處理並通知同仁駕駛警車與家屬一同前來將他載回。康男女兒見到父親平安無恙，且對於警方受理報案後2小時內即尋獲，頻頻向員警道謝。

    郭宗鑫雖然休假，仍積極尋獲走失老人。（圖：讀者提供）

    郭宗鑫雖然休假，仍積極尋獲走失老人。（圖：讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    92歲嬤公園迷路被送回家：哇！原來我年紀這麼大了呀！
    2021/10/26 11:30

    92歲嬤公園迷路被送回家：哇！原來我年紀這麼大了呀！
    台中2高中妹心慌慌警所求助 警護送回宿舍解圍
    2021/10/24 11:47

    台中2高中妹心慌慌警所求助 警護送回宿舍解圍

    e化繳納高雄市地價稅 萬元禮券等您抽
    失智慈父外出為子買早餐迷了路 暖心警助返家
    2021/10/19 11:12

    失智慈父外出為子買早餐迷了路 暖心警助返家
    暗夜突現人臉招手！溫泉飯店心驚驚…見到9旬嬤
    2021/09/29 10:23

    暗夜突現人臉招手！溫泉飯店心驚驚…見到9旬嬤

    布局美元 元大人壽新商品具靈活優勢
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播