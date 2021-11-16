90歲資政徐立德與嫩妻離婚 高院判准理由曝光

高齡90歲的總統府前資政徐立德，8年前再婚，娶小他35歲的女音樂家陳怡伶，但婚後不到3年即分居，徐隔年訴請離婚，高等法院更一審今判決徐立德勝訴、准離，此案還可上訴。（資料照）

2021/11/16 18:08

〔記者楊國文／台北報導〕高齡90歲的總統府前資政徐立德，8年前再婚，娶小他35歲的女音樂家陳怡伶，但婚後不到3年即分居，徐隔年以「價值觀差異」等訴請離婚，一審判徐敗訴，徐上訴後，高等法院認為2人分居3年多甚少互動，都沒有積極維持婚姻作為，無回復希望，改判准離；高等法院更一審認定婚姻發生破綻，無回復希望，且2人有責的程度相當，因此今判決准離，此案還可上訴。

高院判決指出，依民法第1052條第2項規定，夫妻的一方有重大事由，難以維持婚姻情形，若均有責任，且責任程度相當，雙方均得請求離婚。

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判決認為，「重大事由」的判斷標準，以婚姻是否發生破綻，而無回復希望為主。雖然夫妻之一方先行離家居住，造成婚姻破綻，固然有責在先，但後來兩造均未能積極挽回婚姻，甚至在他方未共同居住期間，因個人因素，以消極、負面的態度處理婚姻，導致婚姻裂痕加深，破綻更加擴大，雙方均負有相同程度的責任，因此判准徐立德請求和陳女離婚。

徐的元配劉勤生2009年過世，2013年6月，徐與當時47歲的陳女結婚，開啟第二春，但徐婚後3年訴請離婚。徐主張，和陳女生活習慣、價值觀不同，2015年搬離和兒子同住，2人分居；2016年8月，陳女與其父母發生糾紛，陳女多次怪罪他，並主動提離婚，同年12月陳女婚前私事遭她父母披露後，陳女曾自我傷害，以此對他情緒勒索，他已年老，難以承受，陳女也沒有維持婚姻的意願，因此訴請離婚。

台北地院認定徐的離婚理由未構成無法維持婚姻的事由，判徐敗訴。全案上訴後，陳女表達不願離婚，認為2人雖有爭執，但不嚴重，沒到離婚的地步。

高等法院認為，2人分居初期仍有互動，但2016年8月起，陳女認為徐指她處理與父母關係的方式不當，對徐心生怨懟，主動提離婚，甚至嘲諷徐因為無須扶養她而感到歡欣，徐也接受陳女希望離婚的請求，兩人婚姻發生破綻。此外，陳女的婚前私事被披露等情，讓健康狀況不佳的徐不堪驚擾，更無維持婚姻意願。

高院綜合認定，分居期間陳女未理性溝通，徐也未體諒和支持她，皆無努力修補婚姻意願，依此判准離婚。陳怡玲不服，上訴最高法院，經最高法院於今年1月廢棄發回更一審審理。

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