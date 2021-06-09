小35歲音樂家妻索賠500萬元 前資政90歲徐立德勝訴免賠

陳女以徐立德擅自在兩人共有的房屋雇人拆除樓梯等設施，提告要求徐賠償500萬元修復費用，高等法院查出，徐是取得陳女同意後，才施作該工程，今仍判陳女敗訴；還可上訴。（資料照）

2021/06/09 13:02

〔記者楊國文／台北報導〕高齡90歲的總統府前資政徐立德，8年前再婚，娶小他35歲的女音樂家陳怡伶，但婚後不到3年即分居，徐隔年以「價值觀差異」等由訴請離婚，一審判徐敗訴，但高等法院認為兩人無回復希望，改判准離，全案經最高法院廢棄發回更審中；陳女另案以徐擅自在兩人共有的新北市房屋雇人拆除樓梯等設施，提告要求徐賠償500萬元修復費用，高等法院查出，徐是取得陳女同意後，才施作該工程，今仍判陳女敗訴；還可上訴。

徐立德的元配劉勤生2009年過世，2013年6月徐與當時47歲的陳怡伶結婚，開啟第二春，但徐婚後3年訴請離婚。

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徐主張，和陳女生活習慣、價值觀不同，2015年搬離和兒子同住，兩人分居；2016年8月，陳女與其父母發生糾紛，陳女多次怪罪他，並主動提離婚，同年12月陳女婚前私事遭她父母披露後，陳女曾自我傷害，以此對他情緒勒索，他已年老，難以承受，陳女也沒有維持婚姻的意願，因此訴請離婚。

台北地院認定徐的離婚理由未構成無法維持婚姻的事由，判徐敗訴。上訴後，陳女表達不願離婚，認為兩人雖有爭執，但不嚴重，沒到離婚的地步。

高院認為，兩人分居初期仍有互動，但2016年8月起，陳女認為徐指她處理與父母關係的方式不當，對徐心生怨懟，主動提離婚，甚至嘲諷徐因為無須扶養她而感到歡欣，徐也接受陳女希望離婚的請求，兩人婚姻發生破綻。此外，陳女的婚前私事被披露等情，讓健康狀況不佳的徐不堪驚擾，更無維持婚姻意願，認定雙方均無努力修補婚姻意願，改判准離。最高法院今年2月將全案廢棄發回高院更審中。

陳女另案提起民事訴訟，主張徐在2015年間，未徵求她的同意，竟擅自僱人將兩造共同所有的新北市某大樓12、13樓間的螺旋樓梯，安裝電梯和斜坡設施，要求徐支付修復費用500萬元。一審判陳女敗訴，陳女不服，上訴高等法院。

高院審理認為，依兩造方通訊紀錄，陳女事先已知悉施作電梯一事，且未曾反對，而且在離婚官司中，陳女也證稱，為了徐居住方便起見，因此同意將螺旋樓梯更換成電梯，因此認定徐是取得陳女同意後，才施作電梯工程，並非無權以電梯設施佔有建物，今仍判陳女敗訴。

徐立德歷任財政部長、經濟部長、經建會主委、行政院副院長、總統府資政等要職。

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