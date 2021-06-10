離婚還沒告完…小35歲嫩妻為電梯討500萬 徐立德免賠

與嫩妻的電梯官司，徐立德勝訴。（資料照）

2021/06/10 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕高齡九十歲的總統府前資政徐立德，八年前再婚，迎娶小他卅五歲的女音樂家陳怡伶，但婚後不到三年即分居，徐隔年訴請離婚，高院判准，離婚官司仍在高院更一審審理中；陳女另案以徐擅自在兩人共有的新北市房屋僱人拆除螺旋梯，安裝電梯等設施，訴請徐賠償五百萬元修復費，高等法院認定徐是取得陳女同意後，才施作電梯工程，昨仍判陳女敗訴；可上訴。

徐主張，與陳女生活習慣、價值觀不同，二○一五年搬離和兒子同住；二○一六年八月，陳女與父母發生糾紛，多次怪他，並主動提離婚，可見陳女也沒有維持婚姻的意願，因此訴請離婚。

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台北地院判徐敗訴，徐上訴後，陳女表示不願離婚。高院認為，兩人分居初期仍有互動，但二○一六年八月起，陳女認為徐指她處理與父母關係的方式不當，對徐心生怨懟，主動提離婚，徐也接受陳女離婚的請求，婚姻已發生破綻。此外，陳女又因父母向媒體披露其婚前私事大受打擊，揚言自殘，讓年邁的徐「不堪驚擾」，徐更無維持婚姻意願，認定雙方均無修補婚姻意願，改判准離。最高法院今年二月廢棄發回高院更審中。

陳女另案提起民事訴訟，主張徐在二○一五年間，未徵求她同意，僱人將兩造共有新北市某大樓房屋的螺旋梯拆除，安裝電梯和斜坡設施，指控徐無權以電梯設施佔有該房屋，要求徐支付修復費五百萬元，一審判陳女敗訴。

高院審理認為，依兩造通訊紀錄，陳女事先已知悉施作電梯一事，且未反對；她在離婚官司也證稱，為了徐居住方便，同意將螺旋梯換成電梯，昨仍判她敗訴。

徐立德曾任財政部長、經濟部長、行政院副院長、總統府資政等要職。

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