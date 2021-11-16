90歲徐立德要離婚 高院更一審仍判准

高齡90歲的總統府前資政徐立德，8年前再婚，娶小他35歲的女音樂家陳怡伶，但婚後不到3年即分居，徐隔年訴請離婚，高等法院更一審今判決徐立德勝訴、准離，此案還可上訴。（資料照）

2021/11/16 16:44

〔記者楊國文／台北報導〕高齡90歲的總統府前資政徐立德，8年前再婚，娶小他35歲的女音樂家陳怡伶，但婚後不到3年即分居，徐隔年以「價值觀差異」等由訴請離婚，一審判徐敗訴，徐上訴後，高等法院認為兩人分居3年多，甚少互動，都沒有積極維持婚姻作為，無回復希望，改判准離，但被最高法院發回更審。高等法院更一審今判決徐立德勝訴、准離，此案還可上訴。

今下午4時宣判時，徐立德、陳怡伶均未到庭聆判，無法得知對判決看法。

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徐的元配劉勤生2009年過世，2013年6月，徐與當時47歲的陳女結婚，開啟第二春，但徐婚後3年訴請離婚。徐主張，和陳女生活習慣、價值觀不同，2015年搬離，和兒子同住，兩人分居；2016年八月，陳女與其父母發生糾紛，陳女多次怪罪他，並主動提離婚，同年12月陳女婚前私事遭她父母披露後，陳女曾自我傷害，以此對他情緒勒索，他已年老，難以承受，陳女也沒有維持婚姻的意願，因此訴請離婚。

台北地院認定徐的離婚理由未構成無法維持婚姻的事由，判徐敗訴。全案上訴後，陳女表達不願離婚，認為兩人雖有爭執，但不嚴重，沒到離婚的地步。

高等法院認為，兩人分居初期仍有互動，但2016年8月起，陳女認為徐指她處理與父母關係的方式不當，對徐心生怨懟，主動提離婚，甚至嘲諷徐因為無須扶養她而感到歡欣，徐也接受陳女希望離婚的請求，兩人婚姻發生破綻。此外，陳女的婚前私事被披露等情，讓健康狀況不佳的徐不堪驚擾，更無維持婚姻意願。

高院綜合認定，分居期間陳女未理性溝通，徐也未體諒和支持她，皆無努力修補婚姻意願，依此判准離婚。陳怡伶不服，上訴最高法院，經最高法院於今年1月廢棄發回更一審審理。

高院更一審審理認為，徐立德和陳怡伶婚姻已發生破綻，今下午判准離婚，還可上訴。

徐立德歷任財政部長、經濟部長、經建會主委、行政院副院長、總統府資政等要職。

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