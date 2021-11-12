前辦公室主任性侵女志工 國民黨立委林奕華須連帶賠償200萬

立委林奕華的前辦公室主任林廷霖，性侵服務處女志工，遭判刑3年10月定讞。北院認定林奕華在案發當時仍為林廷霖的僱用人，應與林廷霖連帶賠償女志工200萬多元。（資料照、圖擷自網路；本報合成）

2021/11/12 20:11

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨籍立委林奕華的前辦公室主任林廷霖，前年離職後竟在林奕華服務處儲物間性侵女志工，最高法院維持刑事一、二審見解，今年3月26日依強制性交罪判林有期徒刑3年10月定讞。女志工另提民事求償600萬元，台北地院一審認為，林雖在性侵前辭職獲准，但仍是義工，因而認定林奕華為僱用人，須連帶賠償200萬多元；可上訴。

刑事判決指，林廷霖2018年11月9日至2019年4月19日間擔任辦公室主任，與女志工結識後，於2019年4月28日晚間，以心情不佳為由，用LINE邀被害女志工、里長、議員助理等人，到復興南路的林奕華服務處飲酒聚餐，林坐在女志工旁，酒後開始對她毛手毛腳；喝至凌晨散會，林將她留下，違反其意願，將她拖進服務處儲物間強吻，強渡關山硬上。

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林廷霖犯後傳手機訊息，並透過朋友道歉，還向女志工示愛，但未獲原諒，林態度大轉變，辯稱他才是受害者，還稱遭對方恐嚇，刑事審理時進一步稱雙方有情愫，卻遭設局陷害。

北院刑事一審認定林廷霖事後辯稱兩情相悅，喊冤稱遭誣陷，毫無悔意，且從未道歉，重判3年10月；檢、辯都上訴，林堅稱合意，檢方認為判太輕，並請求宣告褫奪公權。

高等法院刑事二審認定林廷霖的犯行構成強制性交罪，維持3年10月刑期，但林犯案時已非公職，未宣告褫奪公權。最高法院認為高院已充分說明事實認定與量刑理由，沒有違誤，駁回上訴定讞。

女志工另在民事庭主張，受害後患精神疾病，導致無法工作受有薪資損失並支出醫藥費，加上精神慰撫金，總計對林廷霖求償600萬元，且林的僱用人是林奕華，也須負起連帶責任。

林奕華認為，林廷霖事發時，早因與同事衝突請辭，並於2019年4月19日獲准，因此2人並無僱傭關係；林廷霖則因求償金額過高，同樣請求法院駁回。

北院民庭認為，林廷霖請辭後繼續擔任林奕華的志工，並於2019年5月繼續穿著印有「林奕華」名字的背心陪同出席公祭場合，並持有服務處鑰匙，故認林廷霖仍受僱林奕華，2人均須負起賠償責任。

但北院也指，女志工每月合理薪資應為5萬元，並非她主張的15萬元，因此以2年期限計算不能工作損失為120萬元，精神慰撫金則為80萬元，加上醫療費8690元，判林廷霖與林奕華應連帶賠償200萬8690元。

立委林奕華的前辦公室主任林廷霖，性侵服務處女志工，除遭判刑3年10月定讞，另要賠償女志工200萬多元。（圖擷自網路）

北院認定林奕華在案發當時仍為林廷霖的僱用人，應與林廷霖連帶賠償女志工200萬多元。（資料照）

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