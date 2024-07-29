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越南移工車手集團》法界︰外籍車手 執行期滿再驅逐

范姓和阮姓兩名越南 籍移工被新竹縣警方逮 捕，聲押禁見獲准。 （新湖分局提供）

范姓和阮姓兩名越南 籍移工被新竹縣警方逮 捕，聲押禁見獲准。 （新湖分局提供）

2024/07/29 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣警方偵破全國罕見在台犯案的外籍車手集團，他們的民、刑責任是不是等同台灣車手？已經潛逃離境的嫌疑人又如何追訴？法界人士說，犯罪地在我國境內，我國司法自然對行為人具管轄權，可依詐欺、洗錢防制法等罪嫌論處。

不過，目前國際上雖然有司法互助組織，但我國在國際上的地位特別，必須透過他國幫忙才能針對特定人士發布警示、甚至引渡，雖有成功案例，但是過程很冗長且不易。

所以對於在我國境內犯下刑案後潛逃離境的外籍人士，我國司法仍以發布通緝為主要方式，刑事追訴時效有廿年，只要對方在期限內敢再度登台，依舊會面臨我國刑法的追訴。

然而民事方面的損害賠償，依照民法當事人的請求權只有兩年，且不會因為加害人被檢方發布通緝而暫停時效。如果所受的侵害超過十年，請求權也就自動滅失。

對於已經落網的外籍犯案者，以新竹縣警方所破的外籍車手集團為例，目前實務上的做法，先到案的外籍逃逸移工因其可能涉犯一年以上、七年以下的加重詐欺罪嫌，加上居無定所、且有逃亡和再犯之虞，而獲法院支持，一路押到全案判刑定讞為止，最後執行期滿，再驅逐出境。

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