詐團利用代購點數卡 洗錢、詐財／運將代購賺100元 慘淪詐騙共犯

代購點數卡 當心淪為洗錢工具

2024/07/29 05:30

警方︰代購點數卡 風險高

〔記者姚岳宏／台北報導〕多元計程車除可以交通代步外，也提供許多便民服務，如快遞包裹、代購商品等，但卻被詐騙集團盯上，被利用來洗錢及詐財，有多元計程車司機接到委託，購買網路商店儲值卡，卻在收到匯款後，成為詐騙人頭帳戶，警方提醒，提供代買、代購服務的業者，應避免代購點數卡等高風險產品，以免讓自己陷入詐欺、洗錢不法共犯的窘境。

刑事警察局指出，蔣姓多元化計程車司機上月接獲客戶訊息，要求他到便利商店代為購買Apple Store點數卡及台灣大哥大語音儲值卡，並說可先轉帳費用，雙方談好代購跑腿費用為新台幣一百元。

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運將蔣男帳戶遭警示凍結

蔣男收到訂單和匯款後，至便利商店購買價值三千元的Apple Store點數卡以及二張三百元的台灣大哥大語音儲值卡，並將點數序號拍照傳給對方，後來蔣男與同事聊天，得知同事曾收到相同訂單，其帳戶竟遭通報警示帳戶凍結，他才驚覺遭不法分子利用成為洗錢帳戶。

刑事局表示，詐騙集團利用計程車提供代購服務項目，以三方詐騙手法洗錢、詐財；詐騙集團扮演雙重身分，以其他名義誆騙另一被害人將金錢匯入不知情的被害司機帳戶，詐騙集團又從被害司機端取得點數序號，至網路購物平台刊登廣告，以低價銷售銷贓，如此一來，匯款方被害人遭詐騙損失金錢，而代購方司機卻因提供帳戶接收詐騙款項，成為洗錢犯罪的代罪羔羊。

點數卡不記名 易轉移銷贓

警方提醒，點數卡具有不記名、轉移迅速、易於銷贓等特性，詐騙集團常把點數卡當成洗錢及詐騙工具，呼籲民眾應避免代購點數卡等易被利用於洗錢的高風險產品，以免成為詐團共犯；有任何疑問可撥打一六五反詐騙諮詢專線查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方提醒代購 點數卡當心淪 為洗錢工具。 （記者姚岳宏 翻攝）

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