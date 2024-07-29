越南移工車手集團 女大生來打工

范姓和阮姓兩名越南 籍移工被新竹縣警方逮 捕，聲押禁見獲准。 （新湖分局提供） 新竹警方破獲外籍移 工車手集團。 （新湖分局提供）

2024/07/29 05:30

2逃逸男移工收押 3男女在逃 女大生離台返越

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新湖警分局跟縣刑警大隊偵二隊聯手偵破一個國內少見、以越南籍移工為主的車手集團，警方表示至少有五名越南籍男女捲入，當中除有逃逸移工身分，還有來台念書的越南籍大學生也參與犯案，已逮捕二人且獲聲押禁見獲准，三名在逃者中有一女已經潛逃回到越南。

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同鄉牽線 女大生日領2千

警方調查，越南籍來台大學生參與犯案的主因，疑似是在台物價高昂，新竹地區生活更不易。在新竹工業區的地緣關係下，經由同鄉牽線而出任車手「打工」賺錢，每天「打工費」新台幣兩千元。不過警方循線鎖定范姓、阮姓兩男發動搜索和拘提前，這名女大生早已迅速離台返越。

新湖偵查隊表示，四月間發現在轄內各大超商、金融機構ATM提領的車手竟然出現外籍面孔，經分析比對確認是越南籍人士，至少有三男、兩女犯案。

經與縣刑大偵二隊合組專案小組，報請新竹地檢署指揮偵辦，發現這批車手以范姓、阮姓兩名越南在台逃逸男移工為首，夥同另名也是逃逸移工的同鄉男子和兩名越南女子，遊走在湖口、新豐，幫詐騙集團提領被害贓款，其中一女是來台就讀科大的女學生。

警方上月廿七日持拘票、搜索票拘提范、阮兩男，同時搜索他們位於新豐的租住處，當場查獲另外多名失聯移工，扣得疑似為犯罪所得的四萬多元新台幣以及美金、越南盾一批。

搜索租處 查獲多名失聯移工

現場也起獲涉案手機、金融卡、存摺、重型機車、電動自行車、犯案衣物、安全帽、側背包、鴨舌帽以及鞋子等贓證物，初估共有一七二人被騙，受害金額超過新台幣三百萬。

全案訊問後依詐欺和洗錢防制法等罪嫌移送法辦，且因在台至少還有另兩名男女在逃，警方也持續向上溯源擴大偵辦中，所以檢方向院方聲押禁見范、阮兩男獲准。

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