詐領查緝獎金 岸巡總隊前中校主任 一審判10年2月

海巡署第四海岸巡防總隊前郭姓勤務中心中校主任，遭控詐領查緝私菸案獎勵金一四四萬兩千元，嘉義地院依貪污等罪判處郭男有期徒刑十年兩個月。（資料照）

2024/07/29 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕海巡署第四海岸巡防總隊前郭姓勤務中心中校主任，遭控二○一○年任內以人頭或浮報有功人員，詐領查緝私菸案獎勵金一四四萬兩千元，嘉義地院依貪污等罪判處郭男有期徒刑十年兩個月，褫奪公權四年。

檢調偵辦過程中，郭男因逃亡被通緝，二○二○年遭緝獲到案，嘉檢原偵查終結以不起訴處分，遭聲請再議，二審撤銷發還，嘉檢依法起訴，歷時多年。

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查緝私菸案 詐取一四四萬獎勵金

法院審理調查，二○一○年十一月十八、十九日，第四岸巡總隊接連在台中梧棲港破獲「順得成號─薛雲鴻私菸案」、「宏舜號─翁明福私菸案」兩起私菸案，依「檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法」，主辦的第四岸巡總隊可分獲一六四萬餘元、一四六萬餘元查緝獎勵金，協助查緝的有功人員每案最高可獲三萬五千元。

郭男為請領全額獎金，浮報未到現場或出力較少人員為有功人員，待獎勵金核撥後，又以查緝獎金需繳回重新分配運用、補貼檢舉人檢舉獎金等理由，要求除上校總隊長、安檢所小組長以外的有功人員，交部分獎勵金給他，共詐取一四四萬兩千元獎勵金，實際犯罪所得八十五萬兩千元。

法官認為，郭男是主偵人員，主導私菸案的人手協調、工作安排，且有功人員、檢舉人獎金都有相關規範，郭男供詞前後不一，辯詞不足採信，依違反貪污治罪條例之利用職務上機會詐領財物罪、刑法行使登載不實公文書罪判處郭男有期徒刑十年兩個月，褫奪公權四年。

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