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    首頁　>　社會

    瑪莎拉蒂毆人案 李韋霖父母出面道歉稱疏於管教

    宋姓男大生日前開車與一輛瑪莎拉蒂轎車擦撞，竟被李韋霖等3人毆傷昏迷，惡行重大，台中地院11日裁定李韋霖等3嫌收押禁見，傍晚3嫌搭警備車押往看守所。（中央社資料照）

    宋姓男大生日前開車與一輛瑪莎拉蒂轎車擦撞，竟被李韋霖等3人毆傷昏迷，惡行重大，台中地院11日裁定李韋霖等3嫌收押禁見，傍晚3嫌搭警備車押往看守所。（中央社資料照）

    2021/11/12 16:36

    〔中央社〕台中市宋姓男大生開車擦撞瑪莎拉蒂遭毆傷案，涉嫌動手打人的李韋霖父母今天出面致歉；李母指出，他們疏於管教，看到電視才知道小孩出事，也期盼大家集氣讓宋姓男大生康復。

    11月7日凌晨0時多，在西屯區台灣大道、河南路口，18歲宋姓男大學生開車變換車道時，不慎擦撞1輛瑪莎拉蒂自小客車，遭對方車上的李韋霖、張敦量及陳勁豪3名男子毆打，李男還號召多人到場助陣，檢方訊後向法院聲請羈押3人獲准。

    外傳家住南投的李韋霖是車床小開，媒體在南投縣南投市南崗工業區找到李韋霖的父母，李家在南投南崗工業區開企業社，從事車床加工生意；李男父母接受媒體聯訪時，鞠躬向宋姓男大生以及男大生的母親道歉。

    李母指出，李韋霖在國中之後就很少跟他們說話，到了高中之後，已經管不動了，也不太清楚孩子在外的交友情形，看到電視才知道小孩出事了，李母說，他們不是富二代，而是負債的「負二代」。

    李母表示，對這件事真的很對不起，希望大家一起集氣，幫宋姓男大生祈禱儘快康復，恢復正常生活，小孩子是他們疏於管教，要向宋姓大學生的母親說對不起，也會去廟裡拜拜，向神明祈求早日康復。

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