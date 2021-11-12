黑歷史再添一筆！瑪莎惡少經營博奕網站 檢證實也涉及暴力討債

瑪沙拉蒂惡少張敦量。（記者許國楨攝）

2021/11/12 13:23

〔記者許國楨／台中報導〕涉將中市男大生暴打重傷的瑪莎拉蒂3煞，23歲主嫌張敦量除是食品工廠小開，黑歷史也逐一遭起底，據查張男涉投資博奕網站，因洪姓中間人介紹的賭客積欠賭債未償還，竟找來多人行使暴力痛毆洪男成傷，並脅迫簽下本票，台中地檢署今證實，該案已於今年6月間依恐嚇、強制等罪起訴，現由法院審理中。

據查，張男已非第一次行使暴力，2年前在成功嶺服兵役時，因不滿洪姓同袍行軍屢次落後隊伍，2人起了口角爭執後，張持鐵板凳往洪的頭部砸去，導致洪頭皮受傷，張還恐嚇洪「今天打完，還有下次」，使洪心生畏懼，向長官通報，張因此被判刑拘役65天，得易科，另外兩人也都分別有毀損、妨害秩序等前科。

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而在瑪莎拉蒂案發生後，道上兄弟透露，張男涉嫌博奕行業，當時未獲證實，開設食品工廠的張父也否認，但今天被打臉。根據起訴書指出，張男涉投資經營運動線上博奕網站，去年透過洪姓友人介紹陳姓賭客下注，但陳男卻在積欠109萬元賭債後即避不見面且失聯。

此舉引起張男不滿，認為洪應代償陳的欠款，去年12月15日深夜，張男打電話約洪男到中市西屯區一家茶行洽商，張男並偕同另4名友人前往，喝令洪男簽下超過陳男欠款金額的本票，洪男表示「欠多少寫多少就好」，並表示要打電話找公證人，此時張男一方搶過洪男手機，洪男奪回後表示要報警，隨即遭暴力相向。

期間張男一方自後方勒住洪男頸部，以「不放下手機試看看」、「要打死你」、「敢走就試試看」、「要把你帶到山上打」等恐嚇言詞，分別徒手及持椅子毆打，致洪頭部鈍傷、頭皮擦傷、下背及骨盆挫傷、腹壁挫傷及下唇擦傷等傷害，洪男事後心生畏懼報警。

而全案經台中地檢署偵查終結，今年6月4日依強制、恐嚇危害安全等罪起訴張男等5人，目前仍由台中地院審理中，至於張男投資的運動線上博奕網站，檢警一併列入追查。

張男投資經營的博奕網站。（記者許國楨翻攝）

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