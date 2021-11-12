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    瑪莎拉蒂惡少闖禍殃及家業 父澄清沒說「難不成叫父母去死」

    百桂食品溪湖廠今關起鐵捲門，門口張貼「門市今日暫停營業」公告。（記者張聰秋攝）

    百桂食品溪湖廠今關起鐵捲門，門口張貼「門市今日暫停營業」公告。（記者張聰秋攝）

    2021/11/12 16:15

    〔記者張聰秋／彰化報導〕針對富少張敦量駕駛超跑瑪莎拉蒂「海神」，闖下涉及殺人未遂的大禍，波及食品家業，有網路媒體報導，百桂食品無限期停業，富少父親張朝棟生氣網友的酸言酸語，反嗆「難不成叫父母去死？」言論見諸網路平台後，本報記者今天下午2點58分打通張朝棟手機，他說，「我沒有這樣跟她（指媒體記者）說」慎重澄清該網路媒體記者的不實報導。

    張朝棟手機開通，今天接近中午左右，手機打得通，電話都不接，今天下午，本報記者繼續打手機，嘗試要跟張父通電話，手機鈴聲響了很久，終於張朝棟親自接了電話，記者表明身分，針對某網路媒體報導指稱他不滿酸民把兒子闖禍波及到父母身上，對父母不公平，還說做了最壞的打算就是直接收掉公司。

    對此，張朝棟斬釘截鐵說，「我沒有這樣跟她說」記者再問公司目前營運狀況，張朝棟說，門市暫停營業，記者再問「生產線正常運作嗎？」他則說，這方面他不做回應，記者要再問細節，他說不清楚、不回應。

    目前該網路媒體雖已修正內文，把失言風波導向是張朝棟的友人，不過，標題依然維持最早露出的內容「百桂食品無限期停業！瑪莎惡煞父怒了：難不成叫父母去死」

    在溪湖現址經營8年多的百桂食品有限公司，今天工廠關閉大門，門口張貼「門市今日暫停營業」的公告，大門警衛室有人留守，仍有車輛進出，生產線照常運作。

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