富爸爸鞠躬道歉也沒用 瑪莎拉蒂3煞收押禁見

此宗毆人案首惡張敦量（灰衣者），持棒球棍威脅宋姓大學生（黑衣）的畫面，法院裁定涉案3人全羈押禁見。（記者張瑞楨翻攝）

2021/11/11 14:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕宋姓男大生本月7日凌晨駕開車載同學，於台中市西屯區時與「海神」黑色瑪莎拉蒂擦撞，「海神」駕駛李韋霖、乘客張敦量與陳勁豪，竟徒手或持棒球棍毆打宋男，中市警局六分局員警卻以「不是現行犯」等理由兩度縱放，遭毆的宋男顱內出血命危消息傳出引發輿論譁然後，警方昨天抓回3人，依殺人未遂罪移送台中地檢署聲押，台中法院稍早以3人有逃亡、串供等疑慮，涉及殺人未遂等重罪，准予羈押禁見。

台中地院准予聲押的理由，是首惡張敦量涉嫌殺人未遂重罪與強制等罪，殺人未遂罪是最輕本刑5年以上的重罪，李韋霖與陳勁豪，則各涉嫌傷害罪與強制罪，且3人供詞矛盾不一，證詞尚待釐清，證物與證人也有待調查，且3人有逃亡、串供或湮滅證據之虞，因此裁定羈押禁見。

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這宗引發輿論大爆炸的刑案，是就讀逢甲大學一年級的宋姓大學生，7日凌晨零時許，開白色福斯汽車載同學朋友共5人返家，車內多數是女性，途經西屯區台灣大道與河南路口時，不慎與黑色瑪莎拉帝擦撞，這輛車登記於富二代張敦量（彰化縣百桂食品公司小開，23歲）母親名下，因當時張嫌喝酒，由朋友李韋霖（25歲）駕駛，另一乘客是陳勁豪（19歲），張嫌先持棒球棍動手將宋姓大學生強押下車毆打，另2人加入圍毆，將大學生打到顱內出血命危。

不料，警方馳抵後，3人瞎掰是與宋姓大學生「互毆」，警方居然全都相信，忽略現場棒球棍與大學生嚴重傷勢，還以員警沒看到3人施暴，不是現行犯等理由，僅依傷害罪做完筆錄就讓3人離開，輿論質疑後，台中市長盧秀燕趕緊到醫院探視傷者與道歉，要求警方「查清楚背後是誰給他們撐腰」，警方態度大轉變，昨天下午趕緊抓3人回來聲押，改依殺人未遂解送台中地檢署聲押。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台中地方法院公告，首惡張敦量，共犯陳勁豪（圖下方）羈押禁見。（記者張瑞楨攝）

台中地方法院公告，圍毆大學生重傷的3名惡煞，共犯陳勁豪（圖上方）羈押禁見。（記者張瑞楨攝）

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