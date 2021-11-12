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    首頁　>　社會

    愛兒清醒恨不得飛去 大學生母找律師商談提告瑪莎3煞

    宋母強調，與律師商討對涉案3人提出告訴，替兒子討回公道。（民眾提供）

    宋母強調，與律師商討對涉案3人提出告訴，替兒子討回公道。（民眾提供）

    2021/11/12 14:45

    〔記者許國楨／台中報導〕瑪莎拉蒂3煞張敦量、陳勁豪、李韋霖僅因小擦撞，竟將18歲宋姓男大生打到重傷昏迷，宋媽媽今上午與律師商談提告事宜時，得知兒子已清醒的好消息說，「恨不得馬上飛過去」、「讓兒子聽到我的聲音」，但也強調準備對涉案3人提出告訴，替兒子討回公道。

    目前涉案的瑪莎拉蒂3煞已被收押禁見，而台中警方因第一時間處置作為引起爭議，市警局也坦認疏失，對第六分局長、偵查隊長及市政派出所所長等3名警官做出記過、調職處分，宋母今上午與律師討論前表示，「為了兒子，我什麼都願意！」對方開記者會她毫不知情，現在才要道歉真的非常誇張。

    宋母說，張嫌等3人痛毆兒子，且大半夜竟還能一通電話撂來2車的人助陣，懷疑這些人背景不單純，且張嫌的瑪莎拉蒂座車上竟然沒有行車紀錄器，且還隨時備有鋁製球棒，根本就是移動的「不定時炸彈」，準備好隨時要犯案，真的很可怕。

    今早傳出兒子已經清醒的好消息，宋母非常高興，「好想飛奔到床前聽他的聲音！」並表示，不會接受主嫌張敦量父母親的道歉，也痛批昨日陳嫌母親說：「相信兒子沒動手」，她強烈質疑，「把我兒子拉去旁邊，叫做沒有動手？」不能接受這樣的說法。

    宋母說，報案時警方態度消極，確實連基本權利都沒講清楚，涉案的一下說9人 一下說6人，一下又變成4人，覺得警方說詞避重就輕，讓她非常不能理解，坦言不能接受，將與律師商討案情，對涉案的3名惡煞提出告訴，至於是否向對方求償、以及防範對方脫產提出假扣押等事宜則交由律師處理。

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