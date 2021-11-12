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    惡少闖禍害家業！遭檢舉違建、違「食安法」百桂食品今公告「暫停業」

    百桂食品今關大門，並張貼「門市今日暫停營業」公告。（記者張聰秋攝）

    百桂食品今關大門，並張貼「門市今日暫停營業」公告。（記者張聰秋攝）

    2021/11/12 12:56

    〔記者張聰秋／彰化報導〕富少張敦量駕駛超跑瑪莎拉蒂「海神」，只因與宋姓大學生駕駛的自小客車發生小擦撞，竟聯手同車的陳勁豪、李韋霖痛毆宋男致重傷命危，張敦量父親經營的百桂食品工廠陸續被網友踢爆指涉農地違建工廠，網友還發起抵制、拒買拒吃，甚至有媒體披露工廠無限期停業，百桂成了眾矢之的的箭靶，今天工廠關閉大門，門口張貼「門市今日暫停營業」的公告，張敦量的父親張朝棟手機開通但已不接。

    環保署網路公告工廠違規裁罰情況，查出百桂食品溪湖廠生產線使用鍋爐，2017年在未取得固定污染源操作許可證下啟用，環保局依法裁罰10萬元罰鍰，更早在2016年5月，百桂食品「養生綜合堅果-家庭號」涉及廣告不實，也遭彰化縣衛生局以違反食安法裁罰。

    網友指涉百桂食品溪湖廠是農地違建工廠，對此，彰化縣政府經濟暨綠能發展處長劉玉平表示，百桂食品溪湖廠位處都市計畫區內零星工業區的工廠，於2013年9月取得合法工廠登記證，為都計內的一般工廠，就土地使用和廠房營業用途來說，目前是合法的工廠，沒有太大的問題，至於有無私下增擴建廠房卻沒有申報，該部分要再稽查，工廠目前符合工輔法的規範，廠地總面積1705平方公尺，廠房總面積873.76平方公尺。

    建設處副處長陳威宏指出，建設處昨天的確有接到民眾檢舉百桂溪湖廠區涉及違建，檢舉內容籠統含糊，沒有具體檢舉違章的要件，尚無法構成受理條件，未來若再收到具體檢舉事證，符合查報違章的作法，建設處一定依法行政。

    即使違規事項都已改善，工廠也合法營運，但因富少張敦量誇張行為受到輿論撻伐，張敦量也因涉嫌殺人未遂被羈押禁見，事件持續延燒，百桂食品溪湖廠區今日貼出公告，門市暫停營業，廠區外有警車和員警站崗取締交通違規，外界聯想是否是擔心工廠被丟雞蛋未雨綢繆，對此；警方澄清，定點取締交通，跟百桂食品無關。

    百桂食品溪湖廠生產線和門市在同一廠區，今天暫停營業的是門市，生產線仍然正常運作，跟某媒體報導無限期停業，事實明顯出入很大。

    百桂食品工廠位在彰化縣溪湖鎮員鹿路旁。（記者張聰秋攝）

    百桂食品工廠位在彰化縣溪湖鎮員鹿路旁。（記者張聰秋攝）

    百桂食品生產線正常運作。（記者張聰秋攝）

    百桂食品生產線正常運作。（記者張聰秋攝）

    百桂食品溪湖廠營業8年來，曾在2017年未取得固定污染源操作許可證下啟用鍋爐，被彰化縣環保局裁罰10萬元罰鍰，後來補件申請才取得操作許可證。（記者張聰秋攝）

    百桂食品溪湖廠營業8年來，曾在2017年未取得固定污染源操作許可證下啟用鍋爐，被彰化縣環保局裁罰10萬元罰鍰，後來補件申請才取得操作許可證。（記者張聰秋攝）

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