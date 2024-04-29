為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

4/29 威力彩頭獎摃龜！今彩539開3注 800萬獎落新北、彰化

今晚開獎的第113000035期威力彩頭獎摃龜、第113000103期今彩539頭獎開出3注，獎落新北及彰化。（台彩提供；本報合成）

今晚開獎的第113000035期威力彩頭獎摃龜、第113000103期今彩539頭獎開出3注，獎落新北及彰化。（台彩提供；本報合成）

2024/04/29 22:20

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月29日）開獎的第113000035期威力彩頭獎摃龜。第1130000103期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，由新北市板橋區四維路204號1樓的「展財彩券行」、新北市新莊區中平路112號的「鋐運旺公益彩券投注站」及彰化縣溪湖鎮光平里彰水路三段505號的「生財運商行」開出。

第113000035期威力彩中獎號碼為「第一區：08、19、25、30、31、35。第二區：07」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共30注中獎，每注可得2萬元；伍獎共185注中獎，每注可得4000元；陸獎共1381注中獎，每注可得800元；柒獎共2393注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3388注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8202注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1509注中獎，每注可得100元。

第113000103期今彩539中獎號碼為「04、10、12、21、27」，頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共313注中獎，每注可得2萬元；參獎共10047注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬2656注中獎，每注可得50元。

第113000103期39樂合彩中獎號碼為「04、10、12、21、27」，四合共7注中獎，可得21萬2500元；三合共482注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3646注中獎，每注可得1125元。

第113000103期3星彩中獎號碼為「184」，壹獎共52注中獎，每注可得5000元。

第113000103期4星彩中獎號碼為「4493」，壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
4/25 今彩539頭獎開出2注！獎落新北、台南
2024/04/25 22:11

4/25 今彩539頭獎開出2注！獎落新北、台南
獎金再累積！4/26 大樂透、今彩539頭獎均摃龜
2024/04/26 22:15

獎金再累積！4/26 大樂透、今彩539頭獎均摃龜

推廣綠生活 聯邦綠卡回饋最高12%
4/24 驚！今彩539頭獎開出9注 單注獎金大縮水
2024/04/24 22:19

4/24 驚！今彩539頭獎開出9注 單注獎金大縮水
4/26 大樂透、今彩539開獎啦！
2024/04/26 20:57

4/26 大樂透、今彩539開獎啦！

頤昌建設林口再推新案 職匠精神精鑄好邸
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播