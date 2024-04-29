4/29 威力彩頭獎摃龜！今彩539開3注 800萬獎落新北、彰化

今晚開獎的第113000035期威力彩頭獎摃龜、第113000103期今彩539頭獎開出3注，獎落新北及彰化。（台彩提供；本報合成）

2024/04/29 22:20

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月29日）開獎的第113000035期威力彩頭獎摃龜。第1130000103期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，由新北市板橋區四維路204號1樓的「展財彩券行」、新北市新莊區中平路112號的「鋐運旺公益彩券投注站」及彰化縣溪湖鎮光平里彰水路三段505號的「生財運商行」開出。

第113000035期威力彩中獎號碼為「第一區：08、19、25、30、31、35。第二區：07」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共30注中獎，每注可得2萬元；伍獎共185注中獎，每注可得4000元；陸獎共1381注中獎，每注可得800元；柒獎共2393注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3388注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8202注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1509注中獎，每注可得100元。

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第113000103期今彩539中獎號碼為「04、10、12、21、27」，頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共313注中獎，每注可得2萬元；參獎共10047注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬2656注中獎，每注可得50元。

第113000103期39樂合彩中獎號碼為「04、10、12、21、27」，四合共7注中獎，可得21萬2500元；三合共482注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3646注中獎，每注可得1125元。

第113000103期3星彩中獎號碼為「184」，壹獎共52注中獎，每注可得5000元。

第113000103期4星彩中獎號碼為「4493」，壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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