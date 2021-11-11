瑪莎拉蒂男毆人案 中市警六分局長記過、偵查隊長和派出所長調職

台中市警局長蔡蒼柏召開記者會並公布懲處名單。（記者許國楨攝）

2021/11/11 11:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市宋姓男大生開車和瑪莎拉蒂發生擦撞，遭車上3人暴打昏迷，人目前還在加護病房急救，因警方第一時間認定3人非現行犯，僅函送偵辦，引發輿論撻伐後昨才將3人拘提到案。事發至今第5天，台中市警察局長蔡蒼柏今親自召開記者會追究第一線員警疏失，第六警分局分局長蔡元戎記過、偵查隊長陳聖偉、市政所所長李國璋調離現職，督察系統已深入調查。

台中市18歲宋姓男大學生7日駕車不慎擦撞一輛瑪莎拉蒂，遭到張嫌等3名惡煞持棍棒圍毆至頭骨破裂、顱內出血，至今仍在加護病房處於昏迷狀態，但事發當晚警方在做完筆錄後，以「非現行犯」為由，將3名逞凶男子放走，遭質疑放人前沒有照法律規定「請示檢察官」，也未詢問男大生及其家屬是否要提告傷害罪，恐有「縱放犯人之虞」。

請繼續往下閱讀...

台中市警局今天為此召開記者會，市警局長蔡蒼柏及市刑大大隊長林明佐親上火線說明，坦言受理案件過程未妥適處理，也未適時將案件偵處進度說明清楚，致民眾產生疑慮，確有疏失，對男大生家屬深表歉意，深切檢討策進，將會加強員警教育，防杜類似情事發生。

至於第六分局處理案件衍生疏失，違反受（處）理紀律，已由督察系統深入調查，追究相關人員疏失責任，今也公布懲處名單，除分局長蔡元戎記過，偵查隊長陳聖偉及市政派出所長李國彰皆調離現職。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法