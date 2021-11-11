11/11 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落高雄

今晚（11月11日）開獎的第110000090期威力彩，頭獎摃龜；第110000270期今彩539，頭獎開出1注，由高雄市鳳山區文衡路165號1樓「文衡彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

2021/11/11 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月11日）開獎的第110000090期威力彩，頭獎摃龜；第110000270期今彩539，頭獎開出1注，由高雄市鳳山區文衡路165號1樓「文衡彩券行」開出；第110000270期雙贏彩，頭獎摃龜。

第110000090期威力彩中獎號碼為「第一區：01、02、08、12、33、37，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得428萬4446元；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共35注中獎，每注可得2萬元；伍獎共192注中獎，每注可得4000元；陸獎共1245注中獎，每注可得800元；柒獎共2857注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5188注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7591注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1854注中獎，每注可得100元。

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第110000090期38樂合彩中獎號碼為「01、02、08、12、33、37」，五合摃龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共72注中獎，每注可得5750元；二合共1572注中獎，每注可得750元。

第110000270期雙贏彩中獎號碼為「03、08、09、11、13、14、17、19、20、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎共119注中獎，每注可得500元；肆獎共1420注中獎，每注可得100元。

第110000270期今彩539中獎號碼為「13、15、17、18、35」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共183注中獎，每注可得2萬元；參獎共5521注中獎，每注可得300元；肆獎6萬2345注中獎，每注可得50元。

第110000270期39樂合彩中獎號碼為「13、15、17、18、35」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共272注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7316注中獎，每注可得1125元。

第110000270期3星彩中獎號碼為「957」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000270期4星彩中獎號碼為「7746」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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