為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    11/11 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落高雄

    今晚（11月11日）開獎的第110000090期威力彩，頭獎摃龜；第110000270期今彩539，頭獎開出1注，由高雄市鳳山區文衡路165號1樓「文衡彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

    今晚（11月11日）開獎的第110000090期威力彩，頭獎摃龜；第110000270期今彩539，頭獎開出1注，由高雄市鳳山區文衡路165號1樓「文衡彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

    2021/11/11 22:19

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月11日）開獎的第110000090期威力彩，頭獎摃龜；第110000270期今彩539，頭獎開出1注，由高雄市鳳山區文衡路165號1樓「文衡彩券行」開出；第110000270期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第110000090期威力彩中獎號碼為「第一區：01、02、08、12、33、37，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得428萬4446元；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共35注中獎，每注可得2萬元；伍獎共192注中獎，每注可得4000元；陸獎共1245注中獎，每注可得800元；柒獎共2857注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5188注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7591注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1854注中獎，每注可得100元。

    第110000090期38樂合彩中獎號碼為「01、02、08、12、33、37」，五合摃龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共72注中獎，每注可得5750元；二合共1572注中獎，每注可得750元。

    第110000270期雙贏彩中獎號碼為「03、08、09、11、13、14、17、19、20、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎共119注中獎，每注可得500元；肆獎共1420注中獎，每注可得100元。

    第110000270期今彩539中獎號碼為「13、15、17、18、35」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共183注中獎，每注可得2萬元；參獎共5521注中獎，每注可得300元；肆獎6萬2345注中獎，每注可得50元。

    第110000270期39樂合彩中獎號碼為「13、15、17、18、35」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共272注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7316注中獎，每注可得1125元。

    第110000270期3星彩中獎號碼為「957」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000270期4星彩中獎號碼為「7746」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    11/11 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/11/11 21:15

    11/11 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    樂透沒中獎突情緒失控！他砍下母頭顱、肢解身體放在冰箱
    2021/11/09 15:43

    樂透沒中獎突情緒失控！他砍下母頭顱、肢解身體放在冰箱

    今年「它」最夯！14人就有一人有
    財神爺眷顧！英母子先後買彩券 皆對中百萬元
    2021/11/09 15:40

    財神爺眷顧！英母子先後買彩券 皆對中百萬元
    加碼券邊緣人限定優惠推出 「這群人」卻羨慕哭了：比沒中還慘
    2021/11/06 19:48

    加碼券邊緣人限定優惠推出 「這群人」卻羨慕哭了：比沒中還慘

    剖腹產自然產怎麼選？５分鐘懂重點
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播