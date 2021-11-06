加碼券邊緣人限定優惠推出 「這群人」卻羨慕哭了：比沒中還慘

加碼券身分證末2碼的總中獎覆蓋率。（圖由網友張郁佳授權提供）

2021/11/06 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕連續4週的加碼券抽籤5日正式落幕，共有27組身分證末2碼「沒有抽中任何一張加碼券」，無奈成為「國家級邊緣人」，為了安慰沒有中獎的民眾，就有業者推出邊緣人的專屬優惠，未料卻有11組抽中紙本藝FUN券的「隱藏邊緣人」網友感嘆，「有中等於沒中！」、「比沒中還慘」。

各部會推出的加碼券，包括國旅券、動滋券、農遊券、藝Fun券、i原券、客庄券及地方創生券，為期4週抽獎正式結束，若民眾所有券全勾選、不分紙本、數位，以身分證末2碼來看，經統計共有27組號碼槓龜，分別是「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、83、86、90、94、99」。

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就有網友在PTT分享/a>業者針對邊緣人推出的專屬優惠，只要是27組身分證末2碼摃龜的民眾，都能享有專屬優惠，但卻有11組抽中紙本藝fun券的「隱藏版國家級邊緣人」網友無奈留言，直呼「紙本藝fun覺得自己真可悲」、「抽中紙本藝fun的比邊緣更邊緣」、「我中紙本感覺每次都被嗆」、「換抽中紙本藝fun的變成邊緣人」、「中紙本反而超級不爽，感覺被羞辱」、「有中等於沒中！」、「比沒中還慘」。

這11組抽中紙本藝fun券的身分證末2碼為「06、08、28、31、36、47、52、56、65、72、76」，因為當初紙本藝Fun券限定資格為「限65歲以上長者與18歲以下身心障礙者」能領取，因此一般民眾等於「看得到卻吃不到」，「資格不符」而無法領取。

7大加碼券中獎號碼一次看。（本報製圖）

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