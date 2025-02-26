兒殺警坐牢爽入外役監查無不法？藝人易淑寬與北監3承辦員訊後均無保請回

資深藝人易淑寬昨晚移送桃園地檢署複訊，檢察官訊後於深夜11點20分許獲無保請回。（記者余瑞仁攝）

2025/02/26 07:56

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署為釐清資深藝人易淑寬獨子易寶宏從台北監獄移往台東武陵外役監服刑，是否涉及行賄監所人員，昨天（25日）將易淑寬及北監承辦人員等4名嫌疑人及3名證人帶回訊問，直到今天凌晨，因查無具體行收賄證據，易淑寬等人均無保請回。

易寶宏因犯2014年台北市夜店殺警案，被判刑9年徒刑定讞入監，卻從台北監獄移往台東武陵外役監服刑，去年多次休假返家四處玩樂po網，坐牢猶如渡假，引發被害警察同僚大嘆：「學長白死了！」各方質疑聲浪不斷，驚動法務部長下令徹查，易寶宏也被移往花蓮監獄服刑，當年台北監獄2名科員一度被調查後函辦。

請繼續往下閱讀...

案件沉寂多時，桃園地檢署肅貪組檢察官25日指揮廉政署發動偵辦，據透露，易寶宏獲准移往外役監案，檢聯蒐證年餘追查，研判有走後門關說情事，其中2名證人與易淑寬及北監人員曾有交集，但相關被告到案均否認有行收賄情事，是否有對價關係仍待調查突破。

台北監獄3名調查分類科、總務科人員被搜索約談到案，此案為檢廉為偵辦台北監獄辦理外役監遴選審查作業涉嫌貪污治罪條例，易淑寬、3名北監人員均列被告。檢方複訊至深夜11點20分許，易女與2公務員獲無保請回，主要承辦人訊問至今天凌晨1點也獲無保請回。

易寶宏當年因殺警案入監，從台北監獄申請轉往外役監的審核過程曾3度被打回票，第4次申請時獲准移往外役監，事件爆發後，矯正署追查發現易寶宏曾有施用毒品紀錄，第4次申請外役監審查評分表中「再犯風險」欄，卻未勾選毒品前科，讓他拿到滿分而保送外役監，相關承辦人員因此被行政處分，另函送廉政署調查。

殺警案入監的易寶宏匪夷所思獲准移往外役監，台北監獄承辦人（圖中紅衣者）昨深夜移送桃園地檢署複訊，今天凌晨獲無保請回。（記者余瑞仁攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法