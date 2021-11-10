花4千萬裝潢一天都沒營業 World Gym退出員林國宅還慘賠

世界健身中心（World Gym）看上員林國宅商城潛力欲進駐，先行花費4000多萬整修簽訂，結果引發諸多住戶安全爭議，只能黯然退出。（記者陳冠備攝）

2021/11/10 19:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕知名健身俱樂部世界健身中心（World Gym）看上彰化縣員林國宅商城潛力，向締優開發公司承租1、2樓商城及地下1樓超市和停車場，並交付租賃保證金1350萬元，World Gym也斥資2650萬元整修，但整修期間遭住戶反對、停車場也無法順利點交，World Gym於是向締優要求返還租金及求償裝修費用等共4000萬元。彰化地院審理，認為World Gym在裝修前未取得使用執照，不應歸責於締優，駁回裝修費用賠償，被告僅需付1350萬元。

員林國宅竣工23年，規劃地上1、2樓商城及地下1樓為商城，但多年來歷經40多次標售乏人問津，地下1樓還被管委會暫做為停車場收費使用，直至2016年由締優董公司以3億4903萬元得標，取得所有權，同年與世界健身中心簽訂承租，並付租金1350萬元。

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後來世界健身中心開始整修，包括在地下一樓對牆面鑽孔，遂引起住戶以安全為由引起抗爭，還在大樓掛上「不想成為維冠第二」布條，而縣府不滿業者未變更使用執照，即進行大型機械施工進行開罰，並三度駁回申請，世界健身中心遲遲無法成功進駐，轉而向「房東」締優公司要求退還租金1350萬元，與已支出裝修費及營業利益損失2650萬，共4000萬元，雙方因此對簿公堂。

判決書指出，締優公司於2016年6月向彰化縣政府標得產權，同年9月與世界健身中心簽訂租賃合約，並收取1350萬元租金，而雙方簽約時都清楚，地下一樓停車空間長期遭住戶佔用，締優承諾會在2017年1月中旬完成點交，結果國宅住戶不滿，雙方未跟管委會溝通就私自動工，涉及住戶安全權益等，多次包圍停車場入口抗爭，而始終未能點交；另外，世界健身中心未取得變更使用執照及室內裝修審查核准前即違法施工，而使用大型機器破壞牆面行為認定違法。

世界健身中心辯稱，曾向彰化縣府提出變更使用執照等申請書，經通知3次補都未能完成補正，還被駁回申請案，即使提出訴願請求撤銷，也遭二審駁回，覺得腹背受敵下只能退出，但要求締優公司需退還租金與裝修費用共4000萬元。

法官審理認為，地下一樓停車場是營運重要部分，締優公司並未依據合約內容所訂完成點交，依約需返還1350萬元租賃保證金，另查，賠償裝修費及營業利益損失，法官審酌，這是世界健身中心先違反建築法規而遭縣府勒令停工，是自己行為所致，難認與無法營業有因果關係，對此聲請賠償予以駁回。

員林國宅商場標售案爭議，住戶擔心建物安全，2018年曾張貼大字報向總統求援。（資料照）（記者陳冠備攝）

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