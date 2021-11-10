高山救援難！台東向陽所長：4人翻山越嶺3天背遺體下山交家屬

警籲登山客裝備務必齊全，寧願多一些也不能少一點。（記者陳賢義翻攝）

2021/11/10 10:32

〔記者陳賢義／台東報導〕台東南橫山區自然風光猶如鬼斧神工，每年都吸引數以萬計的登山客揪團朝聖，但攻頂並非日常散步，加上高海拔山區天候瞬息萬變，保暖裝備稍有不足，或未能充分了解身體狀況，隨時都可能突發狀況，高山症最為頻繁，倘若處置不當就可能危及生命，南橫山區三叉山附近上月間就有山友不幸罹難，本月9日再傳登山客因高山症發作引發肺水腫，所幸緊急送醫化險為夷，警方呼籲登山客裝備務必齊全且量力而為。

10月11日在南橫山區三叉山附近，傳出登山客因高山症發作不幸罹難噩耗，關山警分局向陽派出所警員嘪慶霖與登山協作人員共4人歷經3天翻山越嶺，好不容易以輪揹方式將死者遺體運送下山，交由家屬辦理後事；事隔不到1個月，向陽所長陳金雄又接獲「登山客高山症發作引發肺水腫，目前已快抵達2.7公里登山口，請前往協助」的求援通報，立刻驅車趕往，同時轉報利稻消防小隊增援後送就醫。警消抵達登山口時，42歲的黃姓山友由友人陪同下山，經初步檢查並未引發其他器官受損，急送慈濟關山分院治療，幸無生命危險。

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陳金雄呼籲山友「裝備要齊全、量力而為之」，有些人自恃「身體健康、頭好壯壯」，登山時只準備簡易裝備，甚至穿著一般布鞋及衣物就出發，熟不知山徑崎嶇險惡，有時還要涉溪，而且隨著海拔升高，天候更是難以捉摸，這都是初次登山者始料未及的狀況；而登山時最好雇請有經驗者當嚮導，在衣物、裝備、口糧及飲水上，寧願準備多一些，也不要少一點，方能開心爬山、安全下山。

位居海拔2312公尺的向陽派出所，是攻頂南橫山友的守護神，搶災救難無數。（記者陳賢義翻攝）

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