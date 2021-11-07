合歡山上疑高山症發作 機車騎士暈眩嘔吐、癱軟

機車騎士到合歡山鳶峰停車場高山症發作，翠舉派出所警員以備用氧氣瓶為其補氧。（圖由仁愛警方提供）

2021/11/07 16:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山昨、今日兩天週休假日都是遊客爆多，即使平日遊客也不少，但小心因汽機車可直上3000公尺以上的合歡山，高山症發作而陷入險境！仁愛警方即在鳶峰停車場發現機車騎士頭痛嘔吐，且腳軟要人攙扶，有明顯高山症狀，經員警給予氧氣瓶供氧，再以巡邏車搭載下降高度，到峰派出所休息，症狀稍有緩解，最後騎士在健康考量下，決定馬上改搭車下山就醫。

仁愛警分局表示，蕭姓機車騎士和3名友人從彰化一路騎重型機車上合歡山，4人在海拔近2000公尺的清境地區吃午餐時，身體就覺得不太舒服，有頭暈和嘔心感覺，但他認為沒有什麼大礙，繼續騎機車上合歡山，一行人騎到海拔2760公尺的鳶峰停車場停下休息，蕭男即支撐不住，開始不斷嘔吐，且雙腳癱軟要友人攙扶才能走。

請繼續往下閱讀...

翠峰派出所警員周建宇、周大維到停車處理交通事故時，看到蕭男先是停下嘔吐，接著要人攙扶行走，上前關心狀況，聽到蕭男表示自己頭很痛，一直想吐，判絖是高山症發作，從巡邏車拿出備用氧氣瓶供其吸氧，再以巡邏車搭載蕭男其友人，到海拔2300公尺的翠峰派出所休息，蕭男到派出所後繼續給氧氣瓶吸氧，高度下降了360公尺，且補充氧氣和休息後，才有效緩解高山症症狀、恢復體力。蕭姓男子為避免高山症復發決定搭車下山就醫。

仁愛警方強調，近期因為國內疫情趨緩，合歡山湧入大批遊客上山賞景，近兩個月警方已協助多起高山症發作的案件，因公路可直上高海拔的合歡山，大家容易忽略高山症的發作，提醒民眾一旦出現頭痛、作嘔、作悶、疲倦、頭暈等症狀，很可就是罹患高山症，此時就應減少體力活動，且立即下山就醫，才是最佳及有效的對策。

蕭姓機車騎士由巡邏車搭載下降高度360公尺，到翠峰派出所休息並繼續補充氧氣，高山症狀緩解許多。（圖由仁愛警方提供）

合歡山在這個週休假日遊客爆多，7日下午4時海拔3275公尺的武嶺亭遊客依然很多。（圖擷自合歡山即時影像）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法