警察局後方賣近250條私菸 大膽攤商下GG了

警察局後方擺攤賣私菸，攤商被逮。（記者蔡宗憲攝）

2021/11/08 08:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近年破獲多起沿海走私案件，執法單位對於市場供需也加強查緝，沒想到仍有不肖業者鋌而走險，被民眾發現在恆春警分局後方市場，竟有攤商大剌剌在路旁販賣244條私菸，警方與屏縣府蒐證調查證實，當場將攤販移送法辦。

「這個攤商相當明目張膽！」舉報民眾說，7日上午看到攤商出現在警局後方市場，堆滿了來路不明的菸品，好奇之下前往購買，發現價格都遠低於市價一半以上，廠牌都是沒看過或外型相似的仿冒品，常看到有消費者一條一條的買，生意算是相當不錯。

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恆春警方接獲檢舉，販售菸品的傅姓攤販並未否認賣菸，卻無法清楚交代菸品來源，警方將現場疑似私菸244條及傅姓攤販帶回駐地協助調查，並通知主管機關屏東縣政府財稅局菸酒查緝小組派員到場進行檢視，經查緝小組檢視查扣的不明菸品，認定該批私菸確為白牌菸及逾期菸，後續將依違反菸酒管理法第46條「販賣或意圖販賣而陳列私菸者，處新臺幣三萬元以上五十萬元以下罰鍰。」辦理裁罰。

恆春警分局長陳至瑋表示，來路不明菸品民眾切勿購買，因為成分、內容物不明恐造成身體危害，民眾如有發現請主動舉報，警方將配合查緝小組持續追查上游，維護菸品市場秩序及國家稅收。

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200多條私菸都是沒看過的品牌。（記者蔡宗憲攝）

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