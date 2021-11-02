欠稅查封！新竹縣長安高球場7.6億二度拍出

新竹縣長安高爾夫球場因積欠高額稅金遭查封、行政執行署新竹分署今再以7億6154萬元拍賣出去。（行政執行署新竹分署提供）

2021/11/02 18:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹縣湖口鄉長安高爾夫球場從2001年起陸續欠稅達五千八百七十多萬元，後經行政執行署新竹分署查封拍賣以七億兩千七百多萬元賣出，卻因拍定人資格不符規定，遭新竹地院撤銷拍賣。新竹分署去年重啟拍賣，經流標多次，今天再以七億六千一百五十四萬元賣出，可望為國庫挹注兩億餘元。

行政執行署新竹分署指出，湖口長安高爾夫球場場產權複雜，球場會館及周邊建築物屬長安國際開發公司，球場內外土地則是劉姓地主所有，長安國際開發公司與劉姓地主因陸續積欠營業稅、營所稅、房屋稅及地價稅，總金額高達五千八百七十餘萬元，加上無力繳納，是新竹縣府稅務局滯欠金額最高的大戶，遭新竹分署強制執行。

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由於長安高爾夫球場債務問題嚴重，產權更是複雜，為提高拍賣的成功率，新竹分署將球場查封後決定兩案合併拍賣，以符合房地合一市場需求，二○一六年曾以七億兩千七百多萬元賣出，之後卻因拍定人資格不符規定遭法院撤銷，直到去年才重啟拍賣。

新竹分署表示，高爾夫球場屬極特殊的商用不動產，價額高昂，產權複雜、流通性低，本不易拍定，且為不點交物件，增加出脫難度，經第一輪拍賣無人應買，經不斷推銷，甚至透過官方帳號每月整理分署不動產拍賣物件、照片廣為周知，重啟第二輪分四標拍賣，今天開標拍賣結果，其中兩標即球場建物及球道含外圍部分土地最後以七億六千一百五十四萬元順利拍定。

新竹分署表示，該球場內的建物及土地累積欠新竹縣府稅務局多年地價稅、房屋稅及這次拍賣得徵起的土地增值稅，因此拍定後，可望為國庫賺進兩億餘元，除能清償公法債權充裕國庫，也可終止新年度拍賣標的再衍生滯欠房屋稅及地價稅的窘境

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