不滿女友屢遭調侃 男逼友人下跪求饒

蕭男一眾相約紀男「聊天」，設局逼他下跪道歉。（記者許倬勛翻攝）

2021/11/02 16:54

〔記者許倬勛／桃園報導〕26歲蕭姓男子不滿17歲邱姓女友常遭友人紀男調侃、取笑，1日深夜十點許，蕭男找來8名友人，要與紀男在桃園市平鎮區大智街旁籃球場「聊聊天」，要求紀男下跪道歉，過程三字經國罵震耳欲聾，附近住戶以為「古惑仔」真實登場，趕緊報警處理。

據悉，紀男與邱女是工作同事，常以外表、說話方式取笑邱女，甚至在臉書上冷嘲熱諷，邱女表示不願再受辱，但紀男反而變本加厲，嘴上不饒人，看不下去的蕭男決定為女友出氣，找來其他8名友人助陣。

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紀男一到場就被眾人團團圍住，恐嚇紀男「不給交代就處理你」、「不是很囂張？」紀自知寡不敵眾，連忙低頭道歉，邱女卻認為紀言不由衷，要求他下跪道歉，才能平息怒火。

蕭男一眾不斷對紀男辱罵，叫囂聲愈演愈烈，改裝機車噪音轟隆作響，引來往來路人、周圍住戶注意，民眾見紀男被團團圍住又下跪，以為是黑幫對峙，趕緊向警方報案。

平鎮警方表示，獲報後5分鐘內趕赴現場，但鬧事男女一哄而散，留在現場的紀男供稱，自己與蕭男、邱女認識，只是「聊聊天」而已，誤會已釐清準備返家，強調自己未遭毆打，不需警方介入，堅持不提告訴。

雖紀男並無提告，但蕭男等人仍於深夜聚眾妨礙安寧，平鎮分局已將相關行為人約談到案，並依社會秩序維護法裁罰，未來會加強該地巡邏，另呼籲民眾應採取合法適合的管道調解糾紛，避免觸法。

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