派遣工遺體解剖頭部有頓器重擊傷痕 母盼檢察官主持公道

警方查扣施暴用的鋁製棒球棍，以及蔣男被逼簽的空白和解書。（記者張瑞楨翻攝）

2021/11/02 13:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅20歲的蔣姓派遣工人，上月27日疑因抱怨薪水被苛扣，被任職的派遣公司陳姓老闆娘、員工11人活活打死，陳女裁定5萬交保，2人請回或限制住居，7人交保後，另一位逃亡楊姓共犯昨天到案並羈押，台中地檢署今天解剖時，發現蔣男全身都是傷痕，且頭部有明顯被頓器重擊傷痕，蔣母則請求檢察官，為她冤屈而死的兒子主持公道。

目前已知的命案相關現場有4處，第一現場是27日傍晚，蔣男於台中市北區的派遣公司內，疑因抱怨薪水被公司苛扣，陳姓老闆娘涉嫌教唆兒子與員工教訓他，蔣男於此現場，被頓器重擊頭部，之後，27日深夜又被押到位於中市外埔區偏僻處毆打，卻遇到守望相助隊巡邏車，這群惡煞誤認是警車，於28日凌晨又把蔣男押到麗寶樂園後方偏僻道路施暴，蔣男被逼簽空白和解書後，被打得昏迷倒地不起，眾人將他塞入汽車後車廂，

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馮姓派遣工開車將姊姊、女性友人與蔣男，載到彰化縣埤頭鄉的租屋處的第4現場，但28日上午6時許抵達時，蔣男已死亡，眾人商議棄屍時，被趕抵的警方逮捕，28日共計逮捕10人，在逃1人楊姓男子昨天緝捕歸案羈押。

台中地檢署相驗發現，蔣男全身傷痕累累，嚴重的傷勢集中於頭部與上半身，已採集檢體化驗中，死者的母親今天告訴檢察官，兒子死得相當冤屈，不了解這群人為何下手如此兇狠，希望檢察官主持公道，將全案調查清楚，給兒子一個公道。

暴徒於麗寶樂園後方將蔣男打得倒地，塞入此車的後車廂內死亡。（記者張瑞楨翻攝）

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