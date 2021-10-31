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    派遣工遭活活打死 自首、報案7共犯收押

    警方馳抵馮男租屋處，蔣男已經死亡。（記者張瑞楨翻攝）

    警方馳抵馮男租屋處，蔣男已經死亡。（記者張瑞楨翻攝）

    2021/10/31 09:58

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市20歲蔣姓派遣粗工，29日凌晨被所屬派遣公司的同事活活打死，兇嫌並企圖棄屍，直到涉案的盧姓派遣工自首，此案才曝光，警方用傷害致死等罪名，將涉嫌教唆的派遣公司老闆娘與共犯10人，移送台中地檢署後，中檢卻以涉案不明或輕微，裁定老闆娘5萬元交保，另2人涉案程度輕或未涉案，限制住居或請回，包括自首的盧姓派遣工、報案的梁姓派遣工，以及老闆娘的謝姓兒子等7人，才以有涉案重大、有串供等疑慮，於昨天晚間聲請羈押，台中地院漏夜裁定7人全部羈押。

    台中地方法院裁定准予羈押，是認同檢方的理由，也就是盧男（自首者）、梁男（報警者）、謝男（老闆娘之子）、馮男（駕駛汽車搬運死者）、林男、馮女、黃女等7人，涉嫌觸犯刑法傷害致死罪、妨害自由罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上之罪，且有勾串共犯、證人及逃亡之虞，這7人都是年輕人，平均年齡僅約20歲。

    此案至今已3天，案情疑有轉折，自首並引導警方找到蔣男遺體的盧男，以及報案的梁男，反而都被聲請羈押獲准，不過，被指控因不滿蔣男亂講話，而教唆施暴的派遣公司老闆娘，檢方卻認為涉案不明或輕微，裁定5萬元交保。此案仍有1名涉案人在逃。

    此案另有一說，蔣男被打死主因，並非他批評公司苛扣薪水，而是蔣男繼承祖母一筆遺產，該遺產交付信託，兇嫌覬覦這筆錢，蔣男卻不願領出，對此，台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠說，此說法由承辦檢察官調查釐清中。

    此案最令外界跌破眼鏡的是，共犯之一的盧姓派遣工，29日清晨返家，被姊姊逼著向中市警局三分局立德派出所自首，他宣稱自己也動手打人，但他不是主謀，他擔心共犯將責任推給他，害他揹黑鍋而自首，警方依據他的供詞趕去救人，蔣男卻已死亡，不過，檢方卻認為他涉案程度不輕，供詞真偽仍需再釐清，向法院聲請羈押。

    此案源於任職派遣公司的蔣男，上班第一天28日傍晚，被同事等人於派遣公司內毆打，29日凌晨又載到中市外埔區凌虐毆打，再由馮男開車，將蔣男塞入後車廂，載著3女於清晨抵達馮男位於彰化縣租屋處時，蔣男已死亡，共犯之一的盧男與梁男，先後向警方自首與報案，中市警方趕緊通知彰化警方救人，但彰化員警於29日上午馳抵馮男租屋處，蔣男已經死亡。

    警方查扣施暴的棒球棍，上面還有血漬，另有蔣男簽下的空白和解書。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查扣施暴的棒球棍，上面還有血漬，另有蔣男簽下的空白和解書。（記者張瑞楨翻攝）

    馮男等人將蔣男塞在汽車後車廂，警方抵達時已死亡，後面還貼有「接老婆專用」，顯得很諷刺。（記者張瑞楨翻攝）

    馮男等人將蔣男塞在汽車後車廂，警方抵達時已死亡，後面還貼有「接老婆專用」，顯得很諷刺。（記者張瑞楨翻攝）

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