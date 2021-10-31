上工首日就遭虐死／老闆娘交保 自首的同事反聲押

蔣姓男子遭虐死，其母（著紫衣者）前往招魂。（記者顏宏駿攝）

2021/10/31 05:30

〔記者張瑞楨、張軒哲、顏宏駿／綜合報導〕台中市20歲蔣姓派遣粗工，前天遭11名派遣公司同事活活打死，並載屍至彰化企圖棄屍，涉案的盧姓派遣工自首並指引警方找到遺體，警方將派遣公司陳姓老闆娘等10人依傷害致死、妨害自由等罪嫌移送；台中地檢署昨複訊，認為有勾串、逃亡之虞，盧男等5男2女聲押禁見，陳姓老闆娘5萬元交保，另2人限制住居或請回，尚有1人未到案。

檢警初步了解，眾人懷疑蔣男亂講話、批評公司苛扣薪水而行凶，另有一說是蔣男繼承祖母一筆交付信託的遺產，引發覬覦，蔣男不願領出，惹來殺身之禍。檢方表示，全案釐清中。

請繼續往下閱讀...

涉案人平均年齡僅20歲，被聲押的7人包括自首的盧男、報警的梁男、陳姓老闆娘之子、開車運載遺體的馮男及另3人。

盧男前天清晨至台中市立德派出所自首，宣稱有動手但非主謀，擔心共犯推給他揹黑鍋，警方依其供詞趕往救人，卻見蔣男陳屍馮男的汽車後車廂。

警方調查，死者蔣男28日傍晚被同事圍毆，29日凌晨再被載到中市外埔區凌虐毆打，昏迷後馮男將他塞入後車廂，載著3女抵達馮男彰化租屋處時，蔣男已死亡。

據指出，蔣男命運多舛，父親早逝母親改嫁，由阿嬤帶大，高中畢業後工作不穩，主要靠摺紙蓮花營生，常在臉書發文找代工或粗工機會，至派遣公司上工首日就慘遭橫禍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法