案情逆轉？ 11人涉打死派遣工 自首者反被聲押 老闆娘5萬元交保

警方馳抵馮男位於彰化縣住處，但蔣男已經死亡。（記者張瑞楨翻攝）

2021/10/30 19:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔣姓派遣粗工，昨天（29日）清晨，被老闆娘與同事等11人涉嫌活活打死，兇嫌並企圖棄屍，直到涉案的盧姓派遣工自首，此案才曝光，不過，警方用妨害自由與傷害致死罪名，將到案10人移送台中地檢署，案情卻疑有重大轉變，自首並引導警方找到蔣男遺體的盧男，反而被聲請羈押，但被指控涉嫌教唆的派遣公司老闆娘陳鈺錚，檢方卻認為她涉案不明確，裁定5萬元交保。

至於其他人，鍾姓男子與高姓女子，涉案程度比較輕或未涉案，分別限制住居與請回，盧男等5男2女共7人則聲請羈押，法院尚在裁定中。

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台中地檢署聲押理由，是盧男（自首者）、梁男（報警者）、謝男、馮男（駕駛汽車搬運死者）、林男、馮女、黃女等7人，涉嫌觸犯刑法第277條第2項的傷害致死、302條妨害自由罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上之罪，且有事實足認有勾串共犯、證人及逃亡之虞，認有聲請羈押的理由及必要性，向法院聲請羈押禁見。

此案另一受矚目之處，是盧男昨天清晨返家，告訴姊姊毆打蔣男一事，被姊姊痛罵一頓，逼他向中市警局三分局立德派出所投案，他走入立德所說「我們打死人」，還自稱他雖然跟著眾人動手，但他並非主謀，他很擔心被其他兇嫌報復，警方依據他的供詞，通知彰化縣警方趕去馮姓男子位於彰化縣的租屋處，但蔣男早已死亡，警方隨後逮捕傳喚10人（含盧男與報警的梁男）。

中檢今天歷時逾10小時，對這10人逐一偵訊，卻發現10人說法有諸多矛盾，被指控因不滿蔣男亂講話，抨擊薪水被苛扣，涉嫌教唆兒子與派遣公司員工等人，對蔣男施暴教訓的老闆娘陳鈺錚，反而涉案程度不明或輕微，檢方裁定5萬元交保，另外，自首的盧男等7人，卻因涉案情節重大，觸犯最輕本刑5年以上之罪，且有勾串共犯、證人與逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

警方查扣載運蔣男的汽車，後面還有「接老婆專用」貼紙，顯得很諷刺。（記者張瑞楨翻攝）

警方查扣疑似毆打蔣男致死的棒球棍，上面還有血漬。（記者張瑞楨翻攝）

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