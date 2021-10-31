暗黑「承德路」翻車！ 工程師架色情網站撈錢下場出爐

工程師架設「承德路」色情網站被新竹地院判刑。（資料照）

2021/10/31 00:29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕朱姓網站工程師自行架設名為「承德路」的色情網站，再以爬蟲程式定期到國內外色情網站及論壇，抓取猥褻照片或A片，放在自己網站供人付費觀賞，新竹地院將他依以網際網路供人觀覽兒童或少年為性交行為之電子訊號罪，判刑3月。

判決書指出，37歲的朱男從2015年起架設「承德路」網站「chenderroad.com」，再以PHP程式語言，撰寫自動化蒐集網頁資訊程式（俗稱爬蟲程式），定期到國內、外色情網站及論壇，抓取巨量猥褻照片連結到「承德路」；影片則直接複製國外色情網站XVideos的連結。

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2018年起，朱男發現「承德路」色情網站觀看人數流量倍增，有利可圖，增設觀看影片付費制度，會員每月支付4.9美元金額（約新臺幣149元）即可觀看。總計從2015年至2019年9月止，朱男由「承德路」色情網站收取會員支付觀看影片款項及網站色情廣告收益，不法獲利合計約新臺幣33萬元。

法官審酌朱男妨害兒少身心健康成長，依犯以網際網路供人觀覽兒童或少年為性交行為之電子訊號罪，判刑3月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應提供60小時義務勞務，及應接受法制教育課程3場次。

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