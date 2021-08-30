被控接生有過失致胎兒死亡 婦產科醫師過失致死起訴

黃姓醫師在本案曝光後曾出面受訪。（資料照）

2021/08/30 17:05

〔記者王定傳／新北報導〕2019年間，黃姓婦產科醫師替陳姓孕婦催生時，涉嫌未依國際婦產科聯盟的指導原則，使用八分之一喜克潰錠劑量（25g），而是使用六分之一劑量（33g），未見效果再使用「PITONS」藥劑催生，在自然產時發現胎兒胎心音不正常緊急改剖腹產，陳女因自然產時子宮強烈收縮破裂大量出血受有重傷，胎兒也保不住，新北地檢署今依過失致死罪嫌將黃男起訴。

黃男否認犯行，他辯稱，醫鑑報告單純以八分之一顆和六分之一顆劑量，判斷他有無醫療過失，有失公允；他的認知及相關文獻記載，在使用喜克潰錠時應用八分之一顆劑量，但他認為切的時候，會有磨損，所以依照該婦產科診所內現成切好的六分之一顆劑量，放置於陳女陰道內，以軟化子宮頸。

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檢方調查，2019年9月23日晚間11時許，陳女至該婦產科診所辦理入院準備生產，由黃男替她接生；同日晚間11點半時，黃男對陳女施用具有催生效果的喜克潰錠時，未依國際婦產科聯盟的指導原則使用八分之一喜克潰錠劑量（25g），而是使用六分之一劑量（33g），未見效果後，於隔日上午8時許再命值班護理師以點滴方式使用「PITONS」藥劑催生。

檢方調查，雙重催生藥物作用下，可能會造成孕婦子宮強烈收縮，醫師宜隨時間是及密切觀察，以利處理孕婦緊急狀況發生；怎料，黃男沒注意，直到24日下午2時許，以自然產方式替陳女接生時，發現胎兒胎心音不正常，決定改為剖腹產。

檢方調查，陳女因自然生產過程中子宮強烈收縮破裂大量出血受有重傷，胎兒則因子宮破裂擠壓至腹腔中，致吸入性肺炎及大量羊水上皮吸入於肺臟內，雖緊急送往大醫院急救，仍不治死亡。

檢方調查，喜克潰錠藥品許可證上有記載：「準備懷孕的婦女禁止使用Misoprostol」（學名），因服用期間會增強其子宮張力與收縮力，可能會導致部分或全部受孕胎兒的娩出」、「不良反應包含子宮破裂」等。

醫事審議委員會鑑定亦認為，黃男使用喜克潰錠劑量與國際婦產科聯盟的指導原則不一致，又加上另一個催生藥物，造成陳女強烈子宮收縮而破裂重傷，進而導致胎兒死亡。

檢方認定，陳女因此事故而有子宮破裂出血傷害，導致她未能如一般人生育狀態，已達毀敗或嚴重減損生殖機能狀態，黃男所為涉犯過失致重傷及過失致死罪嫌，請法院從一重以過失致死罪論處。

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