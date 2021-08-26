匯100美金就有10倍利潤？ 金門男輕信話術遭詐逾千萬

金門一名男子就被自稱股票老師助理的女子「珍妮」投資話術所惑，第一天匯入100美元就有10倍獲利，連續加碼的結果，竟遭詐走新台幣逾1000萬元。美鈔示意圖。（路透）

2021/08/26 23:01

〔記者吳正庭／金門報導〕疫情不定，讓許多宅家一族對網路也缺乏免疫力，金門一名男子就被自稱股票老師助理的女子「珍妮」投資話術所惑，第一天匯入100美元就有10倍獲利，連續加碼的結果，竟遭詐走新台幣逾1000萬元。

金門縣警察局刑警大隊表示，7月間，陳姓男子被「珍妮」主動加Line，珍妮知道陳男對股票投資有濃厚興趣，於是推薦一款App，宣稱只要匯款到該App虛擬帳號，即可透過程式代操作美股獲得高額利潤。

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陳男剛開始半信半疑，只匯入100美元試試水溫，沒想到1天內就有10倍獲利，陳男陸續投入新台幣800多萬元，想領出獲利時，對方卻告知，因連續高額交易，帳戶受監管單位注意無法提領，要求陳男再補一筆30%、100多萬元的保證金才能領回，當陳男再匯入該筆保證金後，珍妮又以其他理由推遲並陸續要求匯款，陳男察覺有異向警方報案，才知道遇上詐騙集團，損失逾1000萬元。

刑大指出，1名40歲左右吳姓男子，在臉書被自稱「琪琪」女子搭訕，兩人相談甚歡互加Line 深聊，琪琪除噓寒問暖，還透露她因一款網路投資軟體而達到財富自由，並發一個App 連結，以該App 虛擬帳戶為實名制且受第三方監管為由，取得吳男信任。

吳男在對方指導下投入好幾10萬元後，想獲利了結出金時，琪琪告知吳的等級不夠，需累積達一定金額才能提領，吳男為求出金，只好向家人開口借錢，家人發現有異報警，吳男這才知道受騙上當。

金門刑大指出，詐騙集團多用LINE 等通訊軟體，以獲取高額利潤為餌，誘使民眾上當。投資應透過合法管道賺取合理利潤，如有標榜高額獲利、穩賺不賠等不合理情形應避免投資，尤其勿輕信網友來路不明的投資管道。

刑大表示，小心求證是防詐的不二法門，民眾若有任何疑問，可撥打110或165反詐騙諮詢專線即時查證，也盼藉由案例，提醒民眾做任何投資務必謹慎。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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