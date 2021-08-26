591租屋網房東涉詐租金 台中大學生租屋受騙3個月內爆12件

台中市議員謝志忠（右起）、林義偉、劉姓大二學生及張玉嬿等召開記者會，踢爆591租屋網「假租屋，真詐財」案件！（記者歐素美攝）

2021/08/26 11:39

〔記者歐素美／台中報導〕台中市劉姓大二學生，因就讀台北的大學，日前與2名同學透過591租屋網看中一間房子要合租，結果房東以該屋十分搶手為由，要學生先匯1個月押金25000元，學生匯款後要看屋，房東卻以各種藉口推拖，最後退出連絡的line，電話也不通，讓學生驚覺被騙而報警。台中市議員謝志忠等人今天召開記者會指出，6月至8月中旬，台中市警察局接獲的591租屋網詐騙案多達12件，提醒學生注意，不要再受騙。

劉姓大二學生因就讀台北的大學，他和另兩名住在桃園的同學想在學校附近合租房子，本月10日即透過591租屋網看房，相中其中一間房子，並透過房東所留的line及電話連絡，但電話有通沒人接，劉同學等人就透過line和房東連絡。

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名稱「菲菲」的房東透過話術，指稱該房子另有人要租，但她比較中意劉同學等人，希望他們先行匯款押金25000元，劉同學等不疑有他，匯款後並相約8月13日到現場看房，但3人北上後，房東卻以租室出差及她要照顧孩子等避不見面，劉同學等看不到房子，驚覺被騙，由其他同學向桃園警方報案，並要求退款。但房東允諾會退款，隨後卻退出line，電話也連絡不上。

劉同學因而向台中市議員參選人林義偉陳情，與台中市議員謝志忠、張玉嬿等人今天聯袂召開記者會。謝志忠等人表示，經他們向台中市警察局了解，發現從6月至8月14日，台中市警方接獲591租屋網的類似詐騙案就多達12件，由於暑假期間，許多學生都急著找房子，提醒大家要慎重，不要再被騙了。

謝志忠並質疑591租屋網是知名的大型租屋平台，內部管理有很大的問題，應好好管理，否則再有不肖業者藉此平台詐騙，591應負起責任，他並指出，疫情期間，民眾透過網路連絡，減少人與人的接觸，使得網路詐騙盛行，呼籲大學生租屋一定要先看到房東及房子才匯款，以免被騙。

591租屋網客服人員坦承目前針對會員並未硬性要求上傳房屋權狀等證明，僅房東刊登填寫廣告資料時會有人工審核，或房客反饋，發現疑似詐騙會再確認，並關閉廣告。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台中市警察局自6月至8月14日，即接獲12件５９１租屋網「假租屋，真詐騙」的報案案件 。（記者歐素美攝）

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