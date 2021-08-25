詐團冒用自由電子報網頁 假藉陳時中名義誘騙投資

本報電子報頁面再度遭冒用，請民眾注意勿受騙。（本報合成）

2021/08/25 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕民眾注意！近日又有詐騙集團假冒自由時報電子報網頁，刊登「陳時中給經濟復蘇提供了一個解決辦法…」等不實言論，誆稱在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情過後，為刺激國內經濟，進行網上加密交易是最好辦法。事實上這已經不是本報第一次遭冒用，本報已向警方報案，同時呼籲民眾小心查證消息來源，勿受騙上當。

近日本報電子報網頁又遭冒用，詐團以「最新消息：在保持臺灣免受新冠疫情侵襲之後，陳時中給經濟復蘇提供了一個解決辦法」為題刊登假新聞，以指揮中心指揮官陳時中名義，誆騙民眾投資能獲高報酬，遂行詐騙；照片圖說還稱：「陳時中說，現在新冠疫情逐漸遠去，我們需要在破產之前，先刺激經濟，而網上加密交易是最好的解決辦法。」誘騙民眾點擊連結至其製作的網站註冊，慫恿投資虛擬貨幣。

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今年以來，自由時報已多次遭詐團冒用頁面，先前刑事局調查指出，類似犯案手法是在今年初出現，相關詐騙網頁的P位址都設置於海外，躲避查緝，警方研判可能是同一詐騙集團所為；且假新聞內許多用詞違和，甚至有使用簡體字的情況出現，不排除為中國詐團所為。

這次事件本報也已報案處理，但還是提醒民眾多加注意，小心查證不明新聞內容，若遇類似情形，請踴躍撥打「反詐騙諮詢專線165」電話。

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