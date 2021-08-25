為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    詐團冒用自由電子報網頁 假藉陳時中名義誘騙投資

    本報電子報頁面再度遭冒用，請民眾注意勿受騙。（本報合成）

    本報電子報頁面再度遭冒用，請民眾注意勿受騙。（本報合成）

    2021/08/25 23:29

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾注意！近日又有詐騙集團假冒自由時報電子報網頁，刊登「陳時中給經濟復蘇提供了一個解決辦法…」等不實言論，誆稱在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情過後，為刺激國內經濟，進行網上加密交易是最好辦法。事實上這已經不是本報第一次遭冒用，本報已向警方報案，同時呼籲民眾小心查證消息來源，勿受騙上當。

    近日本報電子報網頁又遭冒用，詐團以「最新消息：在保持臺灣免受新冠疫情侵襲之後，陳時中給經濟復蘇提供了一個解決辦法」為題刊登假新聞，以指揮中心指揮官陳時中名義，誆騙民眾投資能獲高報酬，遂行詐騙；照片圖說還稱：「陳時中說，現在新冠疫情逐漸遠去，我們需要在破產之前，先刺激經濟，而網上加密交易是最好的解決辦法。」誘騙民眾點擊連結至其製作的網站註冊，慫恿投資虛擬貨幣。

    今年以來，自由時報已多次遭詐團冒用頁面，先前刑事局調查指出，類似犯案手法是在今年初出現，相關詐騙網頁的P位址都設置於海外，躲避查緝，警方研判可能是同一詐騙集團所為；且假新聞內許多用詞違和，甚至有使用簡體字的情況出現，不排除為中國詐團所為。

    這次事件本報也已報案處理，但還是提醒民眾多加注意，小心查證不明新聞內容，若遇類似情形，請踴躍撥打「反詐騙諮詢專線165」電話。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    詐團3度假冒自由電子報
    2021/06/24 05:30

    詐團3度假冒自由電子報
    又有詐團假冒自由電子報！以陳時中名義誘騙投資 刑事局著手偵辦
    2021/06/23 19:16

    又有詐團假冒自由電子報！以陳時中名義誘騙投資 刑事局著手偵辦

    全台唯一波灣富裕債
    不法人士仿冒自由電子報網頁詐騙 本報嚴正澄清並報警處理
    2021/03/04 14:41

    不法人士仿冒自由電子報網頁詐騙 本報嚴正澄清並報警處理
    冒名申請LINE帳號行騙 被害者電話接到手軟…
    2016/05/20 18:29

    冒名申請LINE帳號行騙 被害者電話接到手軟…

    LTN金牌風雲榜 中獎名單點我看
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播