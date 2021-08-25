假綁架、假投資、假借錢 竹北1日識破3款詐騙劇情

70歲婦人接到詐騙集團來電，誆騙她的兒子因向地下錢莊作保遭人挾持，需提領150萬元交付才得以脫險，並要求老婦全程不得掛電話。（記者廖雪茹翻攝）

2021/08/25 10:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北警方24日1天接獲3件疑似民眾遭詐騙案，分別是假綁架、假投資、假借錢，所幸因為銀行機警行員的通報，經員警協助求證、耐心解說相關詐騙案例，並提醒被害人將對方聯絡資訊刪除，民眾才覺醒，打消匯款念頭，避免大筆金錢損失。

竹北警分局表示，昨陸續接獲台北富邦銀行竹北分行及中國信託六家庄分行、竹北分行通報3件疑似民眾遭詐騙案。第一起假綁架案，經高鐵所員警到場瞭解，1名年約70歲婦人因接到未顯示來電號碼，對方告知她的兒子因向地下錢莊作保遭人挾持，需提領150萬元交付才得以脫險，並要求老婦全程不得掛電話；員警與行員立即協助聯繫她的兒子，婦人確認兒子安全無虞後，詐騙集團驚覺被識破，才急忙掛電話。

請繼續往下閱讀...

第二起案件為假投資案，1名男子稱於網路上認識1女子，後以加入line作為聯繫管道，對方介紹有個穩賺不賠的投資平台，但需預付款項，男子不疑有他，便聽從其指示準備匯款5萬5000元。

第三起則是假親友借錢案，1名婦人佯裝是多年未見好友，欲向被害女子借15萬元，並提供帳號給被害人。

所幸3起案件都經行員和員警攜手識破，警方呼籲疫情期間詐騙案件多，有類似親友借錢、投資廣告及作保綁架，千萬不要貿然匯款，請多加防範，避免落入陷阱，有疑問時可撥打165反詐騙，小心求證保障多。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

男子稱於網路上認識1女子，對方介紹有個穩賺不賠的投資平台，但需預付款項，員警向男子說明詐騙案件手法。 （記者廖雪茹翻攝）

1名婦人佯裝是多年未見好友，欲向被害女子借15萬元，並提供帳號，所幸經機警行員通報警方到場了解識破。（記者廖雪茹翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法